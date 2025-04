Udinese, Runjaic amaro dopo il ko contro il Genoa: “I piccoli dettagli fanno la differenza”

Terza sconfitta di fila per l’Udinese di Kosta Runjaić allenatore bianconero che ha commentato il match ai microfoni di Dazn. “Sono deluso soprattutto per la grande occasione avuta da Lucca a inizio ripresa, che avrebbe potuto dare un senso diverso alla partita. Anche Rui Modesto, come già a San Siro, ha avuto un buon impatto entrando dalla panchina, trovando anche un gol poi annullato per un fuorigioco millimetrico. Lucca è un buon giocatore, sta crescendo molto bene e velocemente”.

Poi aggiunge: “Contro il Verona abbiamo perso per una fantastica punizione, in una gara dove comunque avremmo potuto giocare meglio. Contro l’Inter a San Siro si può perdere, eppure abbiamo sfiorato il pareggio. Stasera era chiaro che chi avesse segnato per primo avrebbe avuto grandi possibilità di vincere, perché la partita è stata molto equilibrata. Il Genoa ha giocato con molta energia, noi abbiamo difeso bene nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo avuto l’opportunità per sbloccarla, ma l’abbiamo sprecata. Abbiamo messo impegno e intensità, ma anche il Genoa ha fatto una buona gara. Sono i piccoli dettagli a fare la differenza in queste ultime uscite”.

Prossime gare? “Probabilmente non vinceremo tutte le partite da qui alla fine, ma vogliamo continuare a migliorare e a lavorare sui dettagli, come abbiamo fatto negli ultimi mesi. Questo è il nostro percorso, non esiste sentirsi in vacanza. Ho grande ambizione e penso l’abbia anche la squadra. Cercheremo di fare meglio e proveremo a vincere la prossima partita in casa contro il Milan. Perché no?”.