Empoli-Torino 0-1, decide un gol “folle” di Che Adams: esulta Vanoli

Una giocata “folle” di Che Adams regala i 3 punti al Torino di Vanoli che aggancia così lo stesso Empoli al decimo posto in classifica. Un gol dello scozzese, tornato alla rete dopo 75 giorni, decide il match a favore dei granata. Gol assurdo dell’attaccante che segna da centrocampo superando Vasquez.

Empoli-Torino, le ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Borna Sosa; Karamoh, Sanabria. All. Vanoli.

Empoli, gol annullato: poi super Vasquez

Pronti-via e l’Empoli la sblocca al 16′. Rete che viene però annullata. Durante un calcio d’angolo battuto da Cacace, Milinkovic-Savic non riesce a intervenire e Ismajli segna da distanza ravvicinata. Tuttavia, l’arbitro Bonacina annulla la rete per un fallo di Maleh sul portiere granata. Risposta immediata del Toro con Sanabria. L’attaccante tenta un tiro da sedici metri, ma la palla esce di poco a lato. Granata che sfiorano poi il gol al 32′. Che intervento straordinario di Vasquez! Un cross di Borna Sosa con il sinistro trova Ricci che colpisce di testa al centro dell’area. Vasquez, con un riflesso eccezionale, riesce a respingere il tiro con il ginocchio. 3 minuti e Vasquez è ancora miracoloso. Pedersen rientra sul destro e crossa sul primo palo per Sanabria, che colpisce di testa con un tiro potente. Ma Vasquez si dimostra ancora una volta insuperabile, negando il gol al Toro con un intervento strepitoso.

Azzurri pericolosi ma la decide Adams

Empoli subito pericoloso al 53′. Cacace si trova in una posizione incredibile per segnare! Esposito effettua un cross basso in area, Gyasi lotta con Coco e lascia il pallone per il neozelandese che arriva in corsa. Cacace calcia a botta sicura da distanza ravvicinata, ma incredibilmente non riesce a trovare la porta. Al 71′ è poi Che Adams con un gol “folle” a fare 0-1. Incredibile gol di Adams! Il Torino riparte rapidamente e Adams, con un tiro da metà campo, sorprende Vasquez, che si trovava fuori dai pali. Con questo straordinario colpo, i granata si portano in vantaggio per 1-0. Allo scadere espulso De Sciglio dalla panchina. Termina così 0-1 Torino con i granata che tornano a vincere.