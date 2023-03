Ilary-Totti, è una battaglia senza esclusione di colpi: tifosi senza parole. Sta finendo nel peggiore dei modi la storia tra l’ex numero dieci a la conduttrice tv

Un colpo basso dopo l’altro. Ormai la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti somiglia sempre di più a una guerra in famiglia, combattuta con le armi dei provvedimenti giudiziari e qualche bordata reciproca. E pensare che quella tra l’ex capitano e numero dieci della Roma e la bionda showgirl e conduttrice tv è stata una delle coppie più amate e per certi versi invidiate dello showbiz nazionale. Ma dopo il doppio annuncio con cui i due annunciarono la fine del loro matrimonio, celebrato nell’estate del 2005, i rapporti si sono fin da subito deteriorati fino a degenerare in uno scontro senza esclusione di colpi.

Tanto che non è stato possibile neanche raggiungere un accordo extragiudiziale tra i due tramite i rispettivi legali: l’avvocato Antonio Conte in rappresentanza di Totti e Alessandro Simeone che invece tutela gli interessi di Ilary Blasi. All’inizio della prossima settimana l’ex numero dieci giallorosso e la conduttrice de ‘L’isola dei Famosi‘ si rivedranno in tribunale dove inizierà ufficialmente la causa di separazione. Il silenzio tra i legali è calato ormai da un mese, quando entrambi hanno capito che non c’era una strada alternativa alla causa davanti al giudice.

Non è stato possibile trovare un accordo in merito alla spartizione dell’ingente patrimonio di famiglia, così come resta in sospeso la questione dei Rolex di Totti e delle borse firmate di Ilary. Ma c’è un altra querelle che rende ancora più aspro il contenzioso tra Francesco e Ilary e riguarda lo sfratto del centro sportivo della Longarina, fissato per la fine del mese.

Ilary-Totti, l’ex numero dieci intima lo sfratto alla conduttrice Mediaset

Lo hanno dovuto intimare i legali di Totti, considerato che i parenti di Ilary Blasi hanno una persona di riferimento che non ha ancora lasciato il centro sportivo. È una causa di principio per riprendere possesso di una struttura che porta il nome dell’ex capitano e che è stata valorizzata nel corso degli anni dall’ex numero dieci della Roma. A far scattare il disappunto di Totti è che i collaboratori della sua ex moglie, che si occupavano dell’attività del Padel, non hanno ancora abbandonato la struttura di loro spontanea volontà.

Questo può essere un altro elemento di grande frizione. La gestione in questi anni è andata avanti tra alti e bassi, con una parte che è stata data a terzi, come il ristorante, chiamato “La scarpetta d’oro”, attualmente chiuso in attesa di capire che fine farà. Ora il centro sportivo la Longarina va rilanciato e Francesco è intenzionato a farlo e ha nuove idee per il futuro.

Insomma, la battaglia senza esclusione di colpi tra i due ex illustri coniugi va avanti e sembra destinata a durare anni.