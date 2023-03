Ilary-Totti, il gesto è eclatante: sparisce tutto all’improvviso. La decisione a sorpresa della conduttrice Mediaset spiazza i fan

Una delle coppie più amate dello showbiz calcistico nazionale, dopo quasi vent’anni di matrimonio si è letteralmente sfaldata. Con un doppio comunicato ufficiale consegnato alle agenzie di stampa all’inizio della scorsa estate, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la rottura definitiva del loro rapporto. E così, dopo aver smentito per mesi i rumors e le voci che circolavano con sempre maggiore insistenza su un legame sempre più in crisi, l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva hanno reso pubblica la fine del loro matrimonio.

Da quel momento una serie di eventi ravvicinati ha trasformato i rapporti tra i due ex coniugi in una matassa quasi impossibile da districare. In primis la relazione tra Totti e la sua nuova compagna, l’imprenditrice romana Noemi Bocchi con cui l’ex fuoriclasse giallorosso è andato a convivere di recente. E poi le accuse, reciproche, di aver occultato di proposito alcuni beni di lusso appartenuti a l’uno e all’altra: la vicenda dei famigerati Rolex di lui e delle borse firmate di lei ha tenuto banco per settimane sui rotocalchi di cronaca rosa.

Infine, il mancato accordo extragiudiziale sulla divisione dell’ingente patrimonio di famiglia che quasi certamente porterà Totti e Ilary a scontrarsi in un’aula di tribunale davanti a un giudice. Un rapporto che si è dunque ulteriormente sfilacciato nel corso delle ultime settimane e che ha convinto la Blasi a compiere un gesto improvviso e decisamente eclatante, di cui si discuterà a lungo sui social nei prossimi giorni.

Ilary-Totti, la decisione della conduttrice Mediaset lascia i fan a bocca aperta

Una scelta clamorosa che scuote il mondo del gossip e dei social. Ilary Blasi ha infatti deciso di cancellare dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano da sola insieme all’ormai ex marito. L’indiscrezione arriva direttamente dai fan, i primi ad accorgersi della mossa a sorpresa della showgirl, nel frattempo volata a Francoforte dal compagno Sebastian Muller per festeggiare il loro anniversario di fidanzamento.

Gli unici due scatti rimasti dove i due appaiono ancora insieme sono quelle con i figli Isabel, la più piccola, a Disneyland Paris e anche con Cristian e Chanel alle Maldive. Per il resto non c’è più alcuna traccia della loro storia insieme. Un punto definitivo in attesa di capire come finirà il processo che li vede coinvolti. Ilary Blasi nel frattempo è volata in Germania per un week-end romantico da passare assieme al suo compagno Bastian, imprenditore nel settore del fitness.

A svelare la meta del suo viaggio è stato, come sempre, Instagram. Una serie di immagini immortala l’arrivo in aeroporto e quello a Francoforte, con le mani dei due innamorati che si stringono a bordo di un’auto. Anche Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno trascorrendo una settimana bianca romantica sulla neve con la compagna, i figli di lei, Isabel e Chanel. Tutti insieme a Madonna di Campiglio, una delle mete turistiche più frequentate da tanti attori e politici italiani.