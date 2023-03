Ilary Blasi-Totti, la rottura è totale e definitiva: i fan sono perplessi. Quello tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice tv è un vero e proprio braccio di ferro

Il doppio annuncio con cui l’estate scorsa Francesco Totti e Ilary Blasi hanno comunicato la loro separazione e sancito di fatto la fine del loro quasi ventennale matrimonio era stato accolto con sgomento e incredulità dai tantissimi fan della coppia e da parecchi tifosi della Roma che ancora hanno a cuore le vicende dell’ex capitano giallorosso. Ma i rapporti tra i due nel corso dei mesi si sono ulteriormente deteriorati e non solo perchè entrambi hanno iniziato una nuova relazione affettiva. In ballo, com’era prevedibile, c’è l’ingente patrimonio di famiglia che Totti e la showgirl hanno accumulato in questi anni.

Ed è proprio su questo punto che l’ex coppia non riesce a trovare un’intesa che eviti il processo davanti a un giudice. I tentativi fatti finora di arrivare a un accordo per il divorzio non sono andati a buon fine. Sembra, a conferma di quanto filtra, che dopo mesi di intense trattative tra le parti i loro rispettivi avvocati avrebbero interrotto ogni comunicazione.

Nel frattempo sia Francesco Totti che Ilary Blasi sono concentrati a vivere fino in fondo i nuovi amori con i rispettivi partner, l’imprenditrice e manager Noemi Bocchi e il misterioso business man tedesco Bastian Muller. E a questo punto le possibilità che asi arrivi allo scontro diretto in tribunale aumentano sensibilmente. I due avvocati, Antonio Conte che rappresenta l’ex campione giallorosso e Alessandro Simeone, che cura gli interessi della showgirl e conduttrice televisiva, non hanno più contatti tra loro.

Ilary Blasi-Totti, salta la trattativa: lo scontro frontale è ormai inevitabile

Alla base di questo mancato accordo vi sarebbero le difficoltà incontrate dai legali a suddividere l’enorme e complesso patrimonio di famiglia, considerando che ormai da qualche anno l’ex numero dieci della Roma non avrebbe più introiti fissi mentre la sua ex moglie avrebbe in programma il nuovo contratto milionario con l’ennesima edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘, il reality trasmesso ogni anno sulle reti Mediaset che avrà inizio la prossima primavera.

In ballo ci sarebbe l’assegnazione della lussuosa Villa dell’Eur, un elegante quartiere residenziale della Capitale dove ora vive Ilary Blasi insieme ai figli, poi l’affidamento dei figli. “Se è scontato che Isobel, la più piccola, starà con la mamma, non lo è altrettanto per Cristian e Chanel”, più grandi, che potrebbero decidere di vivere con il papà.

La data per la prima udienza per la giudiziale sarebbe fissata per il 14 marzo e nessuno dei due avrebbe tentato il rinvio. Stando a quanto si legge l’ex calciatore della Roma e la Blasi dovrebbero prepararsi a circa due anni di battaglia qualora non riescano a trovare, neanche con il giudice, un punto d’incontro per la conciliazione.

Nel frattempo Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi si stanno godendo le vacanze invernali: dopo il viaggio di Capodanno al mare, hanno scelto una località esclusiva come Madonna di Campiglio per godersi qualche giorno sulla neve. Con la coppia ci sono anche le due figlie di Totti, Isobel e Chanel, entrambe sciatrici provette.