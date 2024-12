Australian Open, clamorosa decisione: Sinner stenta a crederci

Arrivano maggiori informazioni sul prossimo Australian Open 2025: il campione in carica Jannik Sinner stenta a credere alle ultime novità

I prossimi Australian Open saranno un appuntamento imperdibile, uno di quelli che rimarrà nella storia dello sport italiano, ed internazionale: per la prima volta dopo tanti anni, infatti, ci sarà un tennista azzurro a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione.

Parliamo ovviamente di Jannik Sinner che proprio sul cemento di Melbourne ha potuto esaudire il suo grande sogno: vincere un torneo del Grande Slam, per giunta contro un rivale (Daniil Medvedev) che, soprattutto all’epoca era la sua bestia nera personale. L’azzurro ha conquistato i cuori dei tifosi come nessuno prima e ora, a un mese di distanza dall’inizio delle danze, cova il sogno di vincere di nuovo. Un obiettivo molto ambizioso, alla portata del Sinner che abbiamo visto tra i mesi di ottobre e novembre quando ha conquistato anche le Atp Finals.

Intanto, gli organizzatori del torneo australiano hanno comunicato gli undici nomi che beneficeranno delle wild card. Ci sono profili molto talentuosi e che interessano allo stesso Sinner.

Australian Open 2025, annunciate undici wild card

A un mese di distanza i tempi sono ormai maturi per definire meglio l’ossatura del tabellone principale. Così gli organizzatori del prossimo Australian Open, tramite i loro canali ufficiali, hanno reso pubblici gli undici tennisti che beneficeranno, come da regolamento, delle wild card, vale a dire di permessi speciali pensati per diverse tipologie di tennisti.

Spiccano una serie di nomi importanti e che interessano anche al numero uno azzurro. In primis, non si può non notare il profilo del sempreverde Stan Wawrinka, che il prossimo gennaio comincerà la sua diciannovesima stagione consecutiva. Per lo svizzero che ha vinto il torneo nel lontano 2014 – quindi in piena epoca d’oro dei Big Three – deve essere una soddisfazione enorme.

Si attendono gli altri nomi che faranno parte del tabellone principale, che quest’anno sarà costituito da ben 98 tennisti, di cui ben nove italiani, ossia Jannik Sinner, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luca Nardi, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.

Oltre a Wawrinka, contando i nomi sia maschili che femminili, le wild card andranno a Alja Tomljanovic, Emerson Jones, Talia Gibson, Tristan Schoolkate, Maya Joint, Li Tu, James McCabe e Daria Saville.

L’attesa è dunque elevatissima, i tifosi non vedono l’ora di godersi uno spettacolo di questo tipo.