Juventus, ennesima tegola per Allegri: un mese di stop per un big. Bianconeri costretti a fare i conti con una serie impressionante di infortuni

Senza la penalizzazione di quindici punti inflittale dalla Corte d’Appello Federale la Juventus si troverebbe al secondo posto in classifica in beata solitudine, con tre punti di vantaggio sull’Inter e a -15 dal Napoli capolista. Troppo poco per pensare a un’improbabile rimonta scudetto, ma di certo i bianconeri sarebbero comodamente in piena zona Champions. Grazie al successo fin troppo sofferto ma comunque meritato contro una Sampdoria derelitta, la squadra di Massimiliano Allegri ha portato il proprio bottino di punti a quota 53 in ventisei giornate di campionato: vale a dire una media di due a partita.

Ma oltre alla pesante penalizzazione che la dirigenza bianconera spera di veder cancellata dal Collegio di Garanzia del Coni tra la fine di marzo e i primi di aprile, i problemi della Juventus sono legati nuovamente allo spropositato numero di infortuni che stanno falcidiando la rosa in un periodo decisivo della stagione. A soli tre giorni dal match contro il Friburgo valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il tecnico livornese deve fare i conti con un elenco impressionante di titolari fuori uso.

Tra difesa e attacco in particolare la rosa della Juventus è ridotta all’osso. E nelle ultime ore un nuovo, sconfortante stop ha frenato il ritorno in gruppo del giocatore che in teoria avrebbe dovuto garantire alla Vecchia Signora un sostanziale salto di qualità. Per l’ennesima volta infatti Paul Pogba si è fermato, questa volta a causa di un infortunio muscolare.

Juventus, Allegri è disperato: ennesimo infortunio per Pogba

Dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per l’andata degli ottavi di Europa League per non aver rispettato l’orario d’inizio della seduta di rifinitura, il centrocampista francese ha alzato bandiera bianca alla vigilia della gara contro la Sampdoria. L’ennesimo stop è arrivato nel corso dell’allenamento di domenica mattina, dopo che Massimiliano Allegri aveva annunciato la sua presenza nell’elenco dei convocati per la sfida contro i blucerchiati fanalino di coda.

“Paul è certamente a disposizione”, aveva preannunciato il tecnico livornese. L’ex fuoriclasse del Manchester United e della nazionale francese non avrebbe quasi certamente giocato dall’inizio ma comunque sarebbe stato utile a gara in corso. Invece si è fermato ancora per un problema all’adduttore e nelle prossime ore sarà sottoposto agli accertamenti di rito: gli esami chiariranno l’entità del nuovo guaio muscolare. Si teme uno stiramento, che potrebbe tenerlo fuori un altro mese.