Juventus, domani la delicata trasferta a Friburgo

Domani alle 18.45, la Juventus farà visita al Friburgo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In palio un posto tra le otto migliori squadre della competizione continentale, ma soprattutto per i bianconeri di lasciarsi aperta per la Champions, a prescindere dalle penalizzazioni. Partono in vantaggio i bianconeri, dominatori della gara d’andata ma senza andare oltre l’1-0.

JUVENTUS, ANCHE DI MARIA E CHIESA CONVOCATI

La giornata di vigilia della Juventus è stata caratterizzata dai dubbi e i “depistaggi”. In campo, nella prima parte dell’allenamento, quella aperta ai media, breve riscaldamento a cui non hanno partecipato: l’infortunato Bonucci e l’acciaccato Di Maria. Il difensore viterbese era sicuro assente, mentre l’argentino avrebbe dovuto essere pronto per questa gara dopo il riposo concessogli dopo l’andata. Tuttavia in questo avvio di settimana si è allenato poco, lasciando il dubbio. Come lui anche Federico Chiesa, reduce dal problema al ginocchio rimediato all’andata. Mentre le possibilità di vederli a Friburgo sembravano azzerarsi, le convocazioni diramate da Massimiliano Allegri ha sorpreso tutti portando entrambi in Germania. Due buone notizie per la Vecchia Signora che riparte dall’1-0 dell’andata, ma che probabilmente non potrà avere né l’italiano né l’argentino dal primo minuto. Nei convocati anche la novità Mattia Compagnon, proveniente dalla NextGen che nel frattempo accoglierà tra le sue fila il talento turco Kenan Yildiz.

Nessuna possibilità dunque di vedere un po’ di turnover per Dusan Vlahovic, nonostante il momento difficile per il serbo. C’è ovviamente la candidatura di Kean, che sarà squalificato contro l’Inter, ma sembra difficile che giochi al posto del numero 9. Più facile invece che Allegri possa proporre anche il tandem Kean-Vlahovic.

STREICH PROVA A SCARICARE LA PRESSIONE

La Juve è in viaggio in questi minuti verso la città tedesca. All’arrivo Massimiliano Allegri, accompagnato da Wojciech Szczesny. Appuntamento alle 19.15 quando allenatore ed estremo difensore bianconeri risponderanno alle domande di giornalisti nella sala stampa dello Stade-Europa Park.

Intanto, in mattinata dalla città tedesca hanno riecheggiato le parole del tecnico dei grifoni bianconeri, Christian Streich. Il tecnico, in carica dal 2011, ha cercato di caricare tutta la pressione sui bianconeri: “Sarebbe sorprendente che non passassero loro. Noi ce la metteremo tutta, vogliamo l’impresa“. Una mossa già provata prima del ritorno del playoff a Nantes, dal tecnico francese dei canarini Kombouaré con risultati inesistenti visto il netto 0-3 subito dai suoi.

Grande rispetto, comunque, da parte di Streich e del centravanti Gregoritsch, subentra nel finale all’andata, che lo ha accompagnato in conferenza. Il tecnico ha parlato anche dei problemi di formazione della Juventus: “Mi auguro che Di Maria giochi. Sarebbe un onore vederlo giocare a Friburgo“. Mentre, Gregoritsch ha tenuto a precisare che la Vecchia Signora non è affatto in difficoltà: “Ricordiamo sempre che loro senza penalizzazione sarebbero secondi in Serie A“.