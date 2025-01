Juve, le priorità per la difesa e per l’attacco

Il calciomercato della Juventus è abbastanza chiaro e la spiegazione dettagliata viene fornita da Alfredo Pedullà. L’obiettivo di Cristiano Giuntoli è quello di rinforzare il reparto difensivo e quello offensivo e tra i tanti nomi circolati nelle ultime settimane il cerchio si è rapidamente ristretto con pochissimi profili valutati dalla Vecchia Signora.

“La strategia è quella di fare due difensori entro la chiusura del mercato, uno in tempi rapidi. I due nomi per difesa sono quelli di David Hancko e Ronald Araujo: sul primo l’idea è quella di prenderlo a giugno. Il difensore del Feyenoord ha l’avallo totale di Motta perché copre due ruoli. Sul centrale del Barcellona invece, ha detto sì, i contatti con il suo entourage sono andati avanti e ora serve che il club blaugrana apra definitivamente”.

Capitolo attaccante? “Kolo Muani e Zirkzee, per ora in rigoroso ordine alfabetico, ma forse il francese in uscita dal Paris Saint-Germain ha le caratteristiche che servono di più. C’è concorrenza (Tottenham in testa), ma la Juventus ha mosso passi significativi. E Fullkrug oggi non è un obiettivo. Selezione fatta da tempo, adesso serve concretizzare.”.