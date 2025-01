Pedullà: “Salernitana, in arrivo Lochoshvili dalla Cremonese”

La Salernitana si prepara ad accogliere un nuovo innesto: secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà sul suo profilo X, la società granata avrebbe praticamente chiuso per Lochoshvili, in arrivo dalla Cremonese.

Continua Pedullà sul proprio sito: “La Salernitana non si ferma, assolutamente scatenata in questa fase del mercato. Un altro colpo in arrivo: si tratta di Luka Lochoshvili, classe 1998, base di accordo con la Cremonese e ultimi dettagli che stanno per essere perfezionati. Lochoshvili è un georgiano che può giocare sia al centro della difesa che sulla fascia sinistra, un mancino che sarà molto utile alla Salernitana impegnata a recuperare posizioni in classifica”.

Cessione in vista per il Bologna: come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il club granata sarebbe in chiusura per Tommaso Corazza.

ESCLUSIVA SI Palermo, Saric nel mirino di Salernitana e Sampdoria

Importante aggiornamento fornito da Gianluigi Longari circa il campionato cadetto, con il mediano del Palermo Dario Saric finito nel mirino di Salernitana e Sampdoria. Il bosniaco potrebbe cambiare casacca in questa sessione di mercato e restare in Serie B.