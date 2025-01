Pedullà: “Bologna, in chiusura Corazza alla Salernitana”

Cessione in vista per il Bologna: come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, la Salernitana sarebbe in chiusura per Tommaso Corazza.

Il Bologna si prepara alla sfida contro la Roma

Il Bologna tornerà in campo questa domenica, contro la Roma, dopo aver goduto di ulteriori giorni di riposo a causa dello slittamento della sfida contro l’Inter, impegnata in Supercoppa italiana. La formazione di Vincenzo Italiano si è ritrovato ieri a Casteldebole per la prima seduta di allenamento del nuovo anno, in avvicinamento alla sfida del Dall’Ara contro i giallorossi.