Genoa-Udinese 1-0, decide Zanoli: frenata bianconera

Termina 1-0 la sfida del Ferraris tra Genoa e Udinese. A decidere il match il primo gol in campionato di Alessandro Zanoli. Nel finale annullato per fuorigioco il gol a Rui Modesto. Genoa che sale a 38 punti. Udinese che resta a 40.

Genoa-Udinese, le ufficiali

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Thorsby; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

Udinese (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca. Allenatore: Runjaic.

0-0 dopo i primi 45 minuti

Genoa pericoloso dopo 10 minuti. L’Udinese commette un errore in fase di possesso, regalando la palla al Genoa. Malinovsky, partito da destra, taglia il campo con un passaggio orizzontale al limite dell’area, trovando Pinamonti che si libera in area e calcia con il destro, ma Okoye si oppone con una bella parata. Ancora Genoa al 20′. Malinovskyi tenta il tiro con il sinistro, ma il suo tentativo viene rimpallato. Sulla ribattuta, Zanoli prova a colpire, ma il suo tiro è impreciso e viene parato da Okoye. Ancora Grifone al 33′. Un altro cross pericoloso arriva da sinistra, questa volta firmato da Thorsby. Pinamonti si fa trovare pronto e colpisce di testa, ma il pallone termina appena sopra la traversa. Un’ottima occasione per i padroni di casa, con Solet che ha perso di vista Pinamonti, ma il Genoa non riesce a capitalizzare questa opportunità. Gol annullato all’Udinese al 37′. Lucca vince lo scontro con De Winter sul lancio lunghissimo di Bijol e poi batte Leali in uscita. Fischia però l’arbitro: c’era la trattenuta di Lucca su De Winter. Primo tempo che finisce 0-0.

Decide Zanoli

2 minuti nella ripresa e Lucca spreca lo 0-1. Atta si fa strada entrando in area da destra e serve un assist perfetto per Lucca, posizionato sul secondo palo. Tuttavia, l’ex attaccante dell’Ajax spreca l’occasione, mandando il pallone a lato. Chance Genoa al 51′. Solet scivola su un appoggio di Okoye, Zanoli si avventa sul pallone e lo serve al centro per Pinamonti, che conclude in porta ma troppo centrale vanificando una grande occasione per il Grifone! Ancora Udinese pericolosa al 75′. Cross dalla destra, Rui Modesto si avventa sul pallone e colpisce di testa da pochi passi. Leali si dimostra reattivo e con un ottimo riflesso alza il pallone sopra la traversa. Un’occasione importante per l’Udinese, che sta aumentando la pressione sul Genoa. 2 minuti e segna il Genoa. Ekuban riceve da Freundrup e se ne va sulla sinistra, cross deviato da Okoye e arriva Zanoli che deposita il pallone in rete arrivando di tutta corsa sulla ribattuta. Pareggia l’Udinese ma la rete viene annullata. Pari dell’Udinese ma il Var annulla! Palla buttata in avanti, Lucca di testa la rimette in gioco e Rui Modesto davanti a Leali con un tocco preciso fa palo-gol. Il Var però ravvisa un fuorigioco e annulla. Finisce 1-0, vince il Genoa.