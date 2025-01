Bologna, obiettivo chiaro. Le sfide contro Roma e Inter per la verità

Il Bologna tornerà in campo questa domenica, contro la Roma, dopo aver goduto di ulteriori giorni di riposo a causa dello slittamento della sfida contro l’Inter, impegnata in Supercoppa italiana. La formazione di Vincenzo Italiano si è ritrovato ieri a Casteldebole per la prima seduta di allenamento del nuovo anno, in avvicinamento alla sfida del Dall’Ara contro i giallorossi.

Bologna, l’obiettivo è chiaro

I rossoblù, dopo una prima parte di stagione abbastanza altalenante, hanno trovato finalmente la giusta via grazie alla nuova filosofia di Italiano, che in questi mesi ha saputo trasmettere il suo carattere e il suo agonismo, a una squadra che è sempre più simile a ciò in cui crede l’ex allenatore della Fiorentina. Adesso un doppio impegno ostico ma che potrebbe regalare ai rossoblù un nuovo tipo di consapevolezza. L’obiettivo del club di Joey Saputo resta ancora l’Europa, uscire indenni dalla sfida contro la formazione di Claudio Ranieri e, mercoledì, dalla trasferta di San Siro contro l’Inter, potrebbe essere un importante passo avanti per una squadra che ha sempre più convinzione di poter entrare nuovamente in Europa.

Dominguez e Castro vogliono continuare a stupire

Una squadra che in campo si diverte, e anche il clima che si è creato oltre il rettangolo verde è funzionale e si trasmette alla perfezione durante i 90′. Benjiamin Dominguez e Santiago Castro sono l’emblema di questo nuovo spirito: i due argentini sono sicuramente la sorpresa di questa nuova versione del Bologna, che dopo la splendida stagione dello scorso anno ha saputo reinventarsi sotto una nuova veste, con un nuovo allenatore e attraverso un altro tipo di filosofia di gioco.