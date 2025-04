Milan, un titolare a rischio per la Fiorentina

In casa Milan tengono in apprensione lo staff medico le condizioni di un calciatore. Tijjani Reijnders non si è allenato oggi a Milanello a causa di un’indisposizione (mal di stomaco). Domani il Milan svolgerà un ultimo allenamento di rifinitura e verrà presa una decisione sulla presenza o meno dell’olandese tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina in programma sabato sera a San Siro.

Milan, la sfida alla viola

Un match quello con i viola che arriva dopo il ko di Napoli e il pari in Coppa Italia contro l’Inter. Una gara che per i rossoneri può essere l’ultima spiaggia nella corsa europea. Milan che proverà a sfruttare i prossimi match di campionato come delle vere e proprie gare d’allenamento. I rossoneri infatti si giocano la stagione il 23/04 in casa dell’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. La prima di queste gare sarà proprio quella contro la Fiorentina che per i rossoneri può risultare anche come una buona chance di riscatto dopo il ko dell’andata.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore: Conceicao.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

Fiorentina, i convocati

Sarà uno dei big match della 31a giornata con la Fiorentina che in vista della super sfida di San Siro contro il Milan in programma domani dovrà fare a meno ancora di Robin Gosens: il terzino tedesco non è stato rischiato, con Parisi che a questo punto si candida per una maglia da titolare. Ancora out Andrea Colpani. I convocati della Fiorentina:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) CATALDI Danilo

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FAGIOLI Niccolò

8) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Bioty Moise

11) MANDRAGORA Rolando

12) MARÍ VILLAR Pablo

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) NDOUR Cher

16) PARISI Fabiano

17) PONGRAČIĆ Marin

18) RANIERI Luca

19) RICHARDSON Michael Amir Junior

20) TERRACCIANO Pietro (P)

21) ZANIOLO Nicolò