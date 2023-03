Verstappen scatenato, l’attacco alla Red Bull spiazza tutti | Le sue parole. Il venticinquenne pilota olandese critica aspramente la scuderia di Milton Keynes

Non è bastato a Max Verstappen aver compiuto la grande rimonta dalla 15/a posizione sulla griglia di partenza alla piazza d’onore conquistata al termine di un Gran Premio che ha sancito ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la schiacciante superiorità della Red Bull nei confronti della concorrenza. Il campione del mondo in carica ha superato con impressionante facilità tutte le vetture che lo precedevano tranne una, la Red Bull del suo compagno di squadra Sergio Perez.

I due sarebbero appaiati in testa alla classifica piloti se non fosse per il giro veloce conquistato quasi in extremis dal campione olandese che ora guida al comando con 44 punti contro i 43 di Perez. La seconda tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 in Arabia Saudita ha dunque ribadito la disarmante supremazia della Red Bull nei confronti di una concorrenza sempre più presunta. L’unico in grado di avvicinarsi alle vetture della scuderia angloaustriaca è a sorpresa l’Aston Martin di Fernando Alonso, giunto terzo alle spalle del due di testa.

Tutto lasciava supporre che Max Verstappen si presentasse soddisfatto e di ottimo umore davanti a microfoni e taccuini. Nulla di tutto ciò, perchè il bicampione del mondo in carica nel corso della consueta conferenza stampa del dopo gara ha lanciato strali pesantissimi nei confronti del suo team. E non lo ha soddisfatto appieno mettere in scena la straordinaria rimonta servita a centrare un secondo posto che sembrava impossibile. Verstappen avrebbe voluto scavalcare anche il suo compagno di squadra.

Verstappen scatenato, la conferenza stampa è un attacco alla Red Bull

Sbarazzarsi degli altri concorrenti non è stato così complicato, ma Perez sulla RB19 gemella è risultato imprendibile. “Non sono qui per arrivare secondo – le durissime parole del due volte campione del mondo – correre in rimonta è un’eventualità e non è quello il problema, sono contento di aver recuperato fino alla seconda posizione. Il problema è che quando il Mondiale diventa un discorso tra due macchine della stessa scuderia bisogna assicurarsi che siano entrambe affidabili”.

“All’interno del team c’è ovviamente un’atmosfera di felicità e soddisfazione, ma io non sono contento, soprattutto perché dopo aver lavorato intensamente in fabbrica per assicurarsi che tutto fosse perfetto una volta arrivati in pista mi sono trovato a dover rimontare”.

Dichiarazioni che confermano in buona parte come i rapporti tra Verstappen e Perez siano tutt’altro che idilliaci. E che a questo punto rischiano di degenerare, soprattutto se il pilota messicano volesse realmente competere per strappare il titolo mondiale al suo compagno di squadra. La gara di Jedda ha ribadito che l’unico potenziale avversario di Verstappen per la conquista del mondiale è proprio il suo ex scudiero.