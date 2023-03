Milan, giornata importante sul fronte stadio

A Milano si respira area di novità, sul fronte rossonero oggi è stata una giornata determinante per quanto concerne il discorso nuovo stadio.

Si è svolto infatti l’incontro tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i vertici del Milan. In Comune è stato organizzato il faccia a faccia al fine di approfondire tutti i nuovi punti, nati dopo la possibilità di accantonare il progetto della Cattedrale in collaborazione con l’Inter.

Incontro tra Sala e i vertici rossoneri, progetto stadio sempre più concreto

A Palazzo Marino presenti per l’occasione l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il presidente Paolo Scaroni e il patron dei Red Bird, Gerry Cardinale. Si sono tirate le somme su quella che al momento rappresenta l’opzione più plausibile, ovvero La Maura.

L’idea della dirigenza del club rossonero è infatti quella di far nascere nella zona sopracitata il nuovo stadio. Il progetto verosimilmente verra presentato entro un paio di settimane al fine di avanzare velocemente e accorciare quanto più possibile i tempi burocratici.

Al termine dell’incontro nessun esponente del Milan ha rilasciato dichiarazioni.

I dettagli sono stati svelati nel pomeriggio dal primo cittadino all’inaugurazione dell’infopoint del cantiere del nuovo Policlinico in via della Commenda: “Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente che non intendono procedere con il progetto dello stadio vicino a San Siro. Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse: ciò che serve è un progetto. Ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento. Per me è importante che il processo amministrativo sullo stadio vicino a San Siro, trovi una definizione: non si può rimanere sospesi”.

Quanto al club nerazzurro ha invece dichiarato: “Al momento l’Inter non manifesta altre opzioni”.

Incontro anche con il presidente della Regione

A Palazzo Lombardia, inoltre, Gerry Cardinale ha incontrato a Attilio Fontana. Il presidente della Regione Lombardia ha commentato così al termine: “Cardinale mi ha presentato il progetto del nuovo stadio che vorrebbe realizzare nell’area ‘La Maura’ a Milano. Un incontro cordiale e positivo, che mi ha fatto comprendere a pieno le intenzioni della società rossonera”.