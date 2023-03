Qualificazioni Euro2024, un sabato pieno di gare

Si sono aperte ieri le qualificazioni a Euro2024. Il big match della prima serata Italia-Inghilterra ha visto immediatamente una sorpresa, con gli inglesi che si imposti in Italia 62 anni dopo l’ultima volta. Questa sera nuovo giro con due big match: Francia-Olanda e Svezia-Belgio.

IL WEEKEND DELLE QUALIFICAZIONI A EURO2024

Stasera si torna in campo per i gironi di qualificazione al Campionato Europeo del 2024. Dopo i gironi C, J e H, stasera in campo si vedranno in campo altri tre gironi: il girone B, il gruppo E, l’F e il raggruppamento G.

FRANCIA-OLANDA

La partita più interessante di questa sera è una delle due del girone B, un raggruppamento da cinque squadre con Francia, Olanda, Irlanda, Grecia e Gibilterra. E proprio questa sera allo Stade de France, alle 20.45, i vice Campioni del Mondo ospiteranno la rinnovata Olanda di Roland Koeman. Il tecnico olandese torna per la prima volta questa sera sulla panchina dei Tulipani dopo il deludente passaggio sulla panchina del Barça. Tra i Transalpini, alcuni interessanti passaggi di consegne, con i guantoni della porta che passano da Lloris a Maignan; e la fascia di capitano che lo stesso estremo difensore del Tottenham lascia a Kylian Mbappè. Nell’altra gara del girone Gibilterra ospita la Grecia.

SVEZIA-BELGIO

L’altro match interessante di questa sera nelle qualificazioni a Euro2024 è quello che vede opposte Svezia e Belgio. Una gara che vale per il gruppo F, ma dall’alto valore simbolico per ciò che si vedrà in campo. Innanzitutto, il Belgio comincerà una nuova era. Dopo il lungo interregno di Roberto Martinez, al suo posto ci sarà l’italo-tedesco Domenico Tedesco. In campo, invece, si riproporrà una sfida tutta milanese tra Zlatan Ibrahimovic, convocato a sorpresa dal CT Janne Andersson, e Romelu Lukaku, che deve riscattare così come tutto il Belgio le delusioni mondiali. Con Ibra a rappresentare la Svezia ci sarà anche lo spezzino Ekdal. Nell’altra gara del gruppo F, l’Austria del bolognese Posch ospita l’Azebaigian.

LE ALTRE GARE

Nel gruppo E, situazione che si annuncia molto equilibrata e subito match quasi decisivo tra le due squadre favorite del girone: Repubblica Ceca e Polonia. Nell’altra gara invece la Moldavia ospita le Isole Far Oer.

L’altro girone impegnato è quello G, tra pochi minuti alle 18 la Bulgaria ospita il Montenegro. E in serata l’ “italianissima” Serbia ospita la Lituania.