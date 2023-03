Subito un ko per l’Italia verso Euro2024: vince l’Inghilterra

Il quarto tentativo è quello buono, l’Inghilterra batte l’Italia 2-1 nella prima partita delle qualificazioni a Euro2024. Gli Azzurri cedono ai gol di Rice e Kane nel primo tempo, buone notizie dal secondo tempo e da Mateo Retegui, autore del gol azzurro all’esordio. Un gol di un giocatore all’esordio non si vedeva dal 2019, quando Riccardo Orsolini siglò contro l’Armenia.

Dopo un assaggio di 3-5-2, Mancini decide stasera di tornare al 4-3-3. In porta come al solito Donnarumma. Inedita la linea a quattro con Di Lorenzo, Toloi, Acerbi e Spinazzola. A centrocampo Jorginho, Barella e Verratti. In avanti, Berardi, Retegui e Pellegrini.

Southgate risponde col 4-3-3, inedito per via di qualche assenza con: Pickford in porta; difesa a quattro con Walker, Stones, Maguire e Shaw. A centrocampo trio formato da Phillips, Rice e Bellingham. In avanti tridente con Saka, Kane e Grealish.

ITALIA SPENTA, NE APPROFITTA L’INGHILTERRA

L’Italia del primo tempo è una squadra spenta senza nerbo. Gli Azzurri sembrano non in grado di reagire alle iniziative inglesi peraltro non pericolosissimi e segnano su un mischione da angolo. A colpire è Declan Rice dopo un tiro di Kane ribattuto da Spinazzola. Gli inglesi macinano gioco seppure lentamente e creano almeno altre tre occasioni da rete. Il raddoppio sul finale di primo tempo. Di Lorenzo respinge con un braccio troppo largo, l’arbitro lascia correre ma poi viene richiamato dal VAR: rigore. Dal dischetto va Kane, che l’ultimo sanguinoso rigore in Nazionale lo aveva sbagliato in Qatar contro la Francia, e segna il 2-0. Discorso quasi chiuso.

SEGNALI DI RISVEGLIO, MA IL CAMMINO DELL’ITALIA PER EURO2024 È IN SALITA

L’Italia entra con un altro piglio nel secondo tempo. Tenuta viva nell’animo dalla grinta di Retegui nel primo tempo, Mancini decide di provare ad aggiustare il tiro inserendo Politano e Cristante per un invisibile Berardi e un poco incisivo Jorginho. Verratti prende in mano il centrocampo e l’Italia alza la pressione. Le giocate in verticale e gli uno contro uno aumentano. Su una bella combinazione centrale, Pellegrini attrae i difensori inglesi, Retegui si smarca e riceve in area. Il neo-nazionale italiano finta e fulmina Pickford. 1-2. Di lì in poi, pur con il rosso rimediato in due minuti da Shaw e l’inserimento prima di Gnonto e poi di Scamacca l’Italia produce poco e non riesce a trovare la via del pareggio.

Comincia male dunque il cammino azzurro verso Euro2024. L’Inghilterra ci batte e si porta in testa al girone C. Passano le prime due, ma da adesso fino al ritorno contro gli inglesi non si potrà più sbagliare. Appuntamento domenica sera al National Stadium di Ta’Qali a Malta per la sfida con la Nazionale di casa, oggi sconfitta 2-1 dalla Macedonia del Nord.

I RISULTATI DELLA SERATA DELLE QUALIFICAZIONI A EURO2024