Alex Zanardi, è un giorno importante: brividi per i tifosi

Tra pochi giorni andrà in scena un prestigioso evento che coinvolgerà tanti grandi campioni. In passato c’è stato anche Zanardi

Tutto rimandato al prossimo Mondiale. Il sogno iridato (costruttori) della Ferrari è sfumato a Yas Marina, circuito che ha ospitato il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del calendario iridato di Formula 1.

L’inglese della McLaren, Lando Norris, transitando sotto la bandiera a scacchi per primo e davanti ai due ferraristi, con Carlos Sainz che si è tolto la soddisfazione di precedere l’ex compagno di box, Charles Leclerc, nella sua ultima gara al volante della Rossa di Maranello, ha frustrato le speranze iridate del ‘Cavallino Rampante’.

Masticano amaro, dunque, i tifosi della scuderia italiana che hanno dovuto rinviare i festeggiamenti per un titolo mondiale che in bacheca manca ormai dal 2008 (costruttori). Tuttavia, la loro delusione per l’amaro epilogo del Mondiale 2024 è mitigata dal fatto che sull’edizione 2024 dei ‘Caschi d’Oro’ di Autosprint e ‘Volanti ACI’ aleggerà un mito delle ‘quattro ruote scoperte’ come Alex Zanardi.

Caschi d’Oro di Autosprint e Volanti ACI, nel suo albo d’oro anche Alex Zanardi

Mancano ormai pochi giorni all’edizione 2024 dei ‘Caschi d’Oro’ di Autosprint e ‘Volanti ACI’, l’evento che ogni anno premia le eccellenze del motorsport italiano e non solo. L’appuntamento per tutti gli appassionati è per il 19 dicembre al Museo ‘Checco Costa’ presso l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, a due passi dal circuito che ospita lo storico Gran Premio di Formula 1 e la 6 Ore del Mondiale Endurance.

Istituiti nel lontano 1966, nel corso degli anni a ricevere il ‘Casco d’Oro’ sono stati autentiche leggende del motosport come Ayrton Senna, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Michele Alboreto, Riccardo Patrese, Mario Andretti, Jean Todt, Nico Rosberg, Sébastien Loeb, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen e, appunto, Alex Zanardi.

L’edizione del 2024 sarà davvero unica: oltre agli “Oscar” dell’automobilismo sportivo, saranno assegnati, come è tradizione dal 2018, anche i ‘Volanti ACI’, ossia i riconoscimenti assegnati dall’Automobile Club Italiano. Tantissimi gli ospiti attesi, dalle stelle del motorsport ai giovani talenti passando per coloro che lavorando dietro le quinte mettono i driver nelle condizioni di gareggiare e trionfare.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una serata emozionante anche perché il pensiero non potrà non andare anche al campione di F1 e di paraciclismo, Alex Zanardi, che proprio sul palco dei ‘Caschi d’Oro’ fece la sua apparizione pubblica dopo il terribile incidente al Lausitzring, che gli è costata l’amputazione degli arti inferiori, ricevendo il premio dalle mani di Michael Schumacher. Solo pochi giorni di attesa, quindi, e vivremo un’altra indimenticabile serata anche nel nome di Alex Zanardi che continua a regalare emozioni ai suoi fan. Il countdown è già iniziato.