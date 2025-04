Scommesse sui siti illegali: il ruolo di Fagioli e Tonali, cosa rischiano i giocatori di Serie A?

Dopo aver analizzato le chat dei telefoni sequestrati nel 2023, precisamente a ottobre, a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, la Procura di Milano ha disposto il sequestro di un milione e mezzo di euro e richiesto arresti domiciliari per cinque persone con gli atti trasmessi alla Procura della Figc.

Il centrocampista della Fiorentina e quello del Newcastle oltre ad aver scommesso sulle piattaforme illegali, pubblicizzavano le piattaforme e “ricevevano bonus sui propri conti di gioco”, si legge su Il Corriere della Sera.

Dalle indagini è emerso come rivelato da ANSA che scommettevano diversi calciatori che militano attualmente in Serie A: Alessandro Florenzi (Milan), Nicolò Zaniolo (Fiorentina), Weston McKennie e Mattia Perin (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Raoul Bellanova (Atalanta), Cristian Buonaiuto (Padova), Leandro Paredes e Angel Di Maria (ex Juventus), Matteo Falzarano, Matteo Cancellieri, Junior Firpo e altri sportivi tra cui pure il tennista Matteo Gigante.

Fagioli e Tonali squalificati: cosa rischiano gli altri calciatori di Serie A?

I due calciatori hanno già scontato la squalifica e sono tornati regolarmente in campo, mentre come raccontato sempre da ANSA, gli ultimi nomi usciti dal nuovo “caso sul calcioscommesse” puntavano sulle piattaforme illegali a giochi non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, in particolare alle partite di poker su tavoli online. Qualora tutto fosse confermato, non vi sarebbero provvedimenti da parte della Procura Federale, ma considerando che si tratta di scommesse su piattaforme illegali, i calciatori indagati andrebbero incontro ad un’ammenda.

Il Corriere della Sera inoltre svela un ulteriore dettaglio spiegando come i calciatori per estinguere i debiti di gioco pagavano attraverso bonifici una gioielleria ‘Elysium’, fingendo di acquistare orologi di lusso. Un altro sistema prevedeva l’utilizzo di carte Postepay, Revolut e conti correnti sempre per saldare i debiti.

Tutto perfettamente tracciabile! Il Corriere dello Sport svela anche alcuni importi versati: Fagioli 693 mila euro, Florenzi 155 mila, Tonali 57 mila, Buonaiuto 41 mila, Cancellieri 40 mila.