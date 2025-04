Caso scommesse, l’ex Serie A durissimo: “Bisogna radiare!”

Antonio Floro Flores, ex attaccante di Sassuolo e Napoli, non le manda a dire sulle sue Instagram Stories. L’ex attaccante di Serie A ha pubblicato una storia sul proprio Instagram in cui ha criticato duramente il comportamento di alcuni calciatori, in modo particolare di coloro che sono stati indagati per il caso scommesse sui siti illegali.

Floro Flores durissimo sui social: messaggio contro Fagioli e Tonali?

“Se non si inizia a radiare non si risolverà mai… Diamogli i premi rinnovo, e Nazionale”, ha scritto Floro Flores a seguito anche della convocazioni di alcuni calciatori indagati con la squadra allenata dal commissario tecnico azzurro, Luciano Spalletti.