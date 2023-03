Milan, un reparto in bilico: i nomi

Una pausa di riflessione, o semplicemente la pausa per riflettere. É così che il Milan sta sfruttando la sosta destinata alle nazionali, studiare e pensare per capire come agire. E al centro di tutto c’è sempre e indubbiamente il mercato tra chi non ha convinto e chi invece ingolosisce i rossoneri. Tra i nomi più in bilico c’è sempre quello di Divock Origi, il belga anche a Milano ha faticato a trovare la migliore condizione possibile e non convince a pieno la società. Motivo per cui verosimilmente il Milan si rifionderà sul mercato a caccia di un nuovo attaccante in estate. Per il momento solo voci, come quella che riguarda Mateo Retegui, l’oriundo della nazionale che oramai sembra avere l’Italia nel destino o l’ipotesi Morata, con lo spagnolo che potrebbe salutare l’Atletico Madrid a fine stagione per tornare in Italia, ancora una volta.

In tutto ciò aleggiano i dubbi, quelli che riguardano un Leao diverso, meno incisivo e forse con la testa altrove, lontano dal Leao ammirato nell’ultimo anno e mezzo che ha incantato Milano e non solo. Il rinnovo non è ancora arrivato, i tifosi del Milan aspettano con ansia il ritorno del portoghese e magari anche quella tanto agognata firma, per ritrovare lo smalto ma soprattutto il sorriso in vista di un finale di stagione incandescente.