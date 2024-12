Nuovo Gran Premio in Formula 1: sorpresa gigantesca

Novità a sorpresa per quanto riguarda la Formula 1 nel prossimo futuro. Potrebbe incrementare il calendario con un nuovo GP.

Si è da poco conclusa la stagione 2024 di Formula 1, un’annata che sembrava poter essere di transizione ed invece è divenuta a dir poco spettacolare e combattuta, sopratuttto per quanto riguarda il mondiale costruttori. Se tra i piloti è arrivata la conferma di Max Verstappen, con il suo quarto titolo mondiale consecutivo, tra le scuderie è stata bagarre fino all’ultimo, con la sorprendente vittoria della McLaren.

In vista della prossima stagione si attendono numerose novità e gerarchie diverse, anche per lo scatenarsi già da tempo del mercato piloti. Basti pensare alla Ferrari che punterà sull’esperienza di Lewis Hamilton, oppure alla Mercedes che per sostituire il fuoriclasse britannico si getterà sul giovane Kimi Antonelli, senza dimenticare dell’avventura di Carlos Sainz in Williams.

Ciò che rimarrà invece invariato nel 2025 è il calendario, che a parte qualche leggero spostamento di date prevedrà lo stesso schema dell’annata precedente. Si partirà a marzo con il GP di Australia e si concluderà a inizio dicembre con la gara di Abu Dhabi. Ma non si escludono novità e sorprese per le stagioni successive.

Un Gran premio di F1 in Africa: arrivano i primi indizi

Non è da escludere ad esempio che la Formula 1 nei prossimi anni sbarchi finalmente in territorio africano. Il grande indizio arriva dal galà di premiazione di fine anno che si è tenuto venerdì 13 dicembre in una location particolare: a Kigali, capitale del Rwanda.

Uno dei paesi africani in maggior crescita e sviluppo negli ultimi anni non solo è divenuta meta per questa serata speciale di festa, ma potrebbe candidarsi per ospitare un gran premio nel prossimo futuro. Una volontà specifica del presidente Paul Kagame, politico popolarissimo nel Paese tanto da essere rieletto quest’anno con oltre il 99% dei voti.

Un’opzione chiara e concreta, come ammesso da Kagame stesso: “Sono felice di annunciare formalmente che il Rwanda si è candidato per organizzare un Gran Premio e riportare le emozioni delle corse automobilistiche in Africa. Le trattative con Stefano Domenicali sono a buon punto”.

L’ultima edizione di un gran premio di Formula 1 nel continente africano risale addirittura al 1993, sul circuito di Kyalami in Sudafrica. All’epoca a trionfare fu Alain Prost, seguito da Senna e Blundell. Per il Rwanda sarebbe un rilancio incredibile di immagine, visto che circa 30 anni fa il paese restò noto alle cronache per uno dei genocidi più sanguinosi della storia moderna.