Milan, Maignan è tornato Magic: poi il “dribbling” sul rinnovo!

Mike Maignan è tornato Magic? Nelle ultime partite il capitano del Milan, dopo alcune partite al di sotto delle proprie potenzialità, nelle ultime gare è salito in cattedra e contro la Fiorentina, ha uscito fuori una prestazione a dir poco incredibile con un paio di parate salva risultato, in modo particolare su Moise Kean in un 2-2 che evidenzia le difficoltà stagionali del Diavolo, anche dopo il cambio in panchina.

Intervenuto al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, l’estremo difensore della Nazionale francese, ha analizzato ciò che accade al Milan nell’arco dei 90 minuti. “Ogni giorno lavoriamo per avere risultati alti come merita il Milan. In questo momento non abbiamo il vento a favore, ma dobbiamo lavorare e crederci fino alla fine, i conti li faremo alla fine. I blackout in partita? Magari è una cosa mentale, perdiamo la fiducia e prendiamo gol: a volte possiamo riprenderla ma non sembra. Dobbiamo trovare l’equilibrio per essere efficaci. In questo gruppo per tanti è la prima volta in un club come il Milan in cui c’è tanta pressione”.

Futuro lontano dal Milan? Maignan e il punto sul rinnovo

“Io mi trovo bene al Milan, do tutto per la maglia ogni volta che la indosso. In questo momento, dico la verità, non voglio parlare di contratto, ma solo trovare l’equilibrio giusto. Il Milan, la squadra e tutti meritano di più. La mia situazione personale non è la cosa più importante al momento“: così Mike Maignan ha voluto dribblare la domanda sul prolungamento di contratto con il club di Via Aldo Rossi in scadenza nel 2026, con lo stesso portiere che successivamente a DAZN ha mandato un messaggio verso chi l’ha criticato duramente nell’ultimo periodo!

“Magic Mike non se n’è mai andato, come sapete nella vita ci possono essere alti e bassi, e così capita per un portiere. Non mi sono mai lasciato andare, può capitare un momento no ma ho cercato sempre di restare concentrato e fiducioso sul mio lavoro”, così il francese a DAZN.

44 presenze per l’ex Lille, solo 11 clean sheet e 52 gol subiti in stagione di cui 35 solo in Serie A in un’annata disastrosa per il Milan con cui ha totalizzato 3.921′ tra tutte le competizioni!