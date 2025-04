Pedullà: “Iachini, ecco la situazione. E per la panchina di Salernitana e Samp…”

Nuovi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà su Beppe Iachini: “Iachini mai davvero vicino alla Salernitana, come raccontato ieri. Lui andrebbe alla Sampdoria a determinate condizioni, oggi aggiornamenti. In Campania molto improbabile (sempre da ieri) Ballardini, resta Pasquale Marino in attesa di una decisione definitiva”