Nagelsmann, segnale alle pretendenti: la clausola che “incastra” l’allenatore

Julian Nagelsmann è stato ufficialmente esonerato da allenatore del Bayern Monaco. Al suo posto il club bavarese ha scelto Thomas Tuchel, libero dopo l’esonero dal Chelsea avvenuto a settembre

Il profilo dell’ex tecnico del Lipsia piace molto in giro per l’Europa. Il Bayern Monaco, però, al momento della firma di Nagelsmann nel 2021, ha inserito una clausola che obbliga i club interessati a pagare un indennizzo ai bavaresi.

Il ribaltone sulla panchina del club teutonico non è l’unica notizia a lasciare sorpresi. Nagelsmann ha steccato qualche partita di troppo in Bundesliga, ma in Champions League il suo Bayern ha tenuto un ritmo infernale con otto vittorie su otto, condite da 21 gol segnati e solo due subiti, durante la fase a gironi in casa del Viktoria Plzen.

Clausola nel contratto di Nagelsmann: il Bayern prova a monetizzare

La scelta della dirigenza del Bayern Monaco di separasi da Nagelsmann parte da lontano. Il club non ha apprezzato il cammino della squadra in Bundesliga, dove si trova attualmente al secondo posto dietro il Borussia Dortmund. Fatale per l’ex Hoffenheim e RB Lipsia anche la gestione, non felicissima, dello spogliatoio. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dai media tedeschi, infatti, alla base dell’addio di Lewandowski ci sarebbe stato un rapporto non proprio idilliaco con l’ormai ex tecnico dei tedeschi.

Il prescelto per prendere le redini di una delle più grandi squadre al mondo è Thomas Tuchel. Il Bayern ha voluto anticipare la concorrenza e mettere sotto contratto il tecnico tedesco beffando il Real Madrid, che lo aveva messo in cima alla lista per il dopo Ancelotti. Le Merengues, inoltre, rischiano di essere beffate due volte. Secondo quanto riportato da Bild, proprio Julian Nagelsmann era uno dei nomi presenti nella lunga lista del club iberico. La clausola presente nel suo contratto con il Bayern costringe l’eventuale club interessato a pagare una cifra ai bavaresi per liberare il classe 1987.

Beffato anche il Tottenham che, dopo la separazione consensuale con Antonio Conte, è alla ricerca di un allenatore che possa insediarsi al New White Hart Lane per la prossima stagione. Anche per gli Spurs c’era molto interesse nei confronti di Tuchel e Nagelsmann. Il primo è stato accaparrato dai bavaresi, per il secondo, invece, bisognerebbe pagare la clausola. Ecco allora che la scelta potrebbe ricadere su Mauricio Pochettino, tecnico svincolato che ha portato proprio il Tottenham in finale di Champions League nel 2019.