Manchester City, è emergenza totale. Ma serve il pronto riscatto

Dimenticare l’ennesimo stop stagionale, 2-2 contro il Crystal Palace. Il Manchester City affronterà la Juventus in totale emergenza con Guardiola che conferma come per Foden sarà possibile giocare forse solo qualche minuto…

“La squadra sta bene. L’importante è avere la reazione giusta. Gli infortuni in difesa ci hanno creato qualche difficoltà ma queste cose capitano. Noi vogliamo spingere ogni partita. Possiamo fare meglio e dobbiamo farlo con chi abbiamo a disposizione”, ha detto in conferenza stampa. “Foden? Non penso possa giocare, forse qualche minuto. L’importante è che sia tornato ad allenarsi, deve migliorare la condizione. Per Akanji ci vorrà più tempo, ancora un paio di partite”.

Juventus che per Guardiola non va assolutamente sottovaluta, i bianconeri non stanno vivendo il loro migliore momento ma Pep avverte i suoi non vanno snobbati.

“In Italia è la squadra migliore per la sua storia. Sono abituati a giocare con tanta pressione. La qualità c’è e Thiago si vede quale direzione voglia dare al suo gioco. A Bologna ha fatto un lavoro eccezionale anche nella mentalità dei giocatori. Ci vuole tempo per lui per assestarsi e credo riuscirà a creare quello che ha in testa. Non vedo l’ora di affrontarlo domani”.

City che a Torino non potrà sbagliare per rientrare in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.