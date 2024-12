L’US Affrico accoglie Francesco Renzi: il giovane talento torna a casa. Di seguito la nota ufficiale: “L’Unione Sportiva Affrico è lieta di annunciare il ritorno in squadra di Francesco Renzi, giovane calciatore dal percorso brillante e promettente, che ha mosso i primi passi nel nostro settore giovanile e nella scuola calcio. Dopo aver indossato con orgoglio i colori dell’Affrico, ha intrapreso un’importante crescita calcistica. È passato alla Primavera dell’Udinese, club della famiglia Pozzo, dove ha militato nella formazione Primavera bianconera, affermandosi come uno dei talenti più interessanti del panorama giovanile.

La sua carriera lo ha poi portato in Serie C, dove ha vestito la maglia della Pistoiese. Successivamente, è approdato in Serie D all’AC Prato 1908 sotto la guida di Marco Amelia, ex portiere della Nazionale Italiana. Dopo un’esperienza significativa con il Poggibonsi, sempre in Serie D, e un ritorno al Prato, ha affrontato una sfida oltreoceano, giocando nella stagione 2023/24 per i Fiu Panthers, società dilettantistica americana.

Bentornato, Francesco!”.