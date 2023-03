Sinner numero 1 al mondo: c’è già la data

Sinner numero 1 al mondo: la scalata al vertice del tennis mondiale potrebbe avere già una data precisa. I tifosi sognano insieme a lui

Jannik Sinner sta progredendo a vista d’occhio sia dal punto di vista fisico che tecnico e si candida a diventare uno dei grandi avversari di Carlos Alcaraz, negli anni a venire.

Internazionali d’Italia del 2020: l’italiano si arrende al terzo set a Grigor Dimitrov. Miami Open 2023, nello stesso match l’altoatesino spazza via il rivale in due comode partite (6-3/6-4)- La crescita esponenziale del tennista di San Candido è visibile ad occhio nudo, in un match che gli ha permesso di staccare il pass per gli Ottavi di Finale del Master 1000 della Florida. Dopo la Semifinale a Indian Wells, persa da Alcaraz, l’obiettivo dell’attuale numero 10 del mondo è quello di prendersi la rivincita sempre nel penultimo atto.

In tabellone prima ci sono da superare un paio di ostacoli non semplici, a cominciare da Rublev. Sinner ha il potenziale e l’età (classe 2001) per crescere e diventare davvero uno dei più grandi interpreti a livello internazionale. In molti nell’ambiente tennistico sostengono che proprio lui e Alcaraz si andranno a contendere la palma del miglior giocatore nei prossimi anni.

Sinner inarrestabile: la sua crescita tecnica e fisica è sotto gli occhi di tutti

Il fenomeno di Murcia è lanciatissimo dopo la vittoria in California e sta lasciando le briciole agli avversari. Da 20 settimane è numero uno del mondo, nonostante abbia saltato gli Australian Open (ritorno di fiamma in vetta per Djokovic) e non sia riuscito a prendere parte nemmeno al Master di fine anno.

Alcaraz ha forse qualcosa in più di Sinner in termini fisici e tecnici (anche due anni di meno, classe 2003), ma il gap non è così consistente. Per diventare numero uno del mondo, Jannik deve compiere un ulteriore step in avanti e sta lavorando duramente per questo. Dopo la separazione da Riccardo Piatti, si è affidato alle sapienti mani di Simone Vagnozzi e ha deciso di immettere nello staff anche Darren Cahill, uno in grado di plasmare talenti come Agassi, Hewitt o la Halep.

Proprio il coach australiano crede fermamente nelle capacità di Sinner e pensa che tutto questo potenziale possa portarlo ai vertici del tennis mondiale nel prossimo futuro.

Darren Cahill ne è convinto: “In un paio d’anni Sinner può arrivare al vertice”

Durante il torneo di Miami, Cahill ha dichiarato: “Jannik ha tutto per diventare il numero uno del mondo. Prima del mio arrivo era già un grande giocatore, fra i migliori dieci del ranking. Le sue armi sono incredibili ed era ben allenato”.

Poi, come si legge da Repubblica, aggiunge: “Il prossimo step da fare è guardare le sue partite contro i migliori tennisti in circolazione e capire cosa lo trattiene dal batterli. Poi lavorarci su. C’è sicuramente bisogno di tempo, di un paio d’anni e di molte situazioni di partita”. Insomma la strada verso la vetta è lunga ma già segnata. I miglioramenti da fare sono noti: servizio, gioco a rete e transizioni, ma c’è tutto il margine per arrivare all’obiettivo.