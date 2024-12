Stefano Tacconi ha deciso, mondo dello sport commosso

Decisione importante ed emozionante quella presa da Stefano Tacconi che sta proseguendo ancora l’iter riabilitativo: tifosi commossi per il suo intervento

A due anni dal terribile aneurisma cerebrale che gli ha stravolto la vita, facendo prendere un bello spavento a tutto il mondo dello sport che gli ha sempre mostrato vicinanza, Stefano Tacconi sta proseguendo ancora oggi con il percorso di riabilitazione.

Una strada dura, soprattutto nei primi mesi, ma alla fine l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, grazie alla sua forza e al suo coraggio, è riuscito a tornare a casa e con l’aiuto della sua famiglia sta continuando a migliorare. Tacconi ha trovato anche la forza di raccontare quello che ha passato nel suo libro L’arte di parare, cercando attraverso la scrittura di dare conforto e aiuto a chi si trova nella sua stessa condizione.

L’ex portiere si è mostrato un esempio di coraggio e resilienza per tutti e non può non commuovere quando racconta cosa ha dovuto passare assieme alla propria famiglia. Oltre che con i suoi racconti, però, Tacconi riesce ad emozionare anche con i suoi gesti e quello che ha scelto di fare nelle ultime ore ha lasciato senza parole i suoi tifosi: parteciperà ad una cena di beneficenza il prossimo 20 dicembre presso il ristorante Palace di Macerata organizzata dall’Associazioni commercianti Macerata per il reparto di pediatria dell’ospedale della città.

Tacconi parteciperà ad una cena di beneficenza: tifosi commossi

Oltre che essere stato un grande giocatore, Stefano Tacconi si è dimostrato e si sta mostrando una persona da grandi valori e dal cuore immenso. L’ex portiere, in occasione del Natale, ha deciso di prendere parte ad una cena di beneficenza che si terrà al ristorante Palace di Macerata a supporto del reparto pediatrico dell’ospedale locale, organizzata dall’Associazione commercianti Macerata.

L’Acm ha dato il via a tutta una serie di eventi in supporto dei bimbi di Pediatria, tra cui una pedalata in programma il prossimo 24 dicembre, dei mercatini di Natale ed alcuni concerti che serviranno anche a dare nuova vita alla città. Avendo come obiettivo i bimbi malati, la pedalata e la cena di beneficenza hanno un valore più importante e Tacconi ha deciso di prendere parte a quest’ultima per stare concretamente al fianco dei bambini e delle persone che soffrono.

Un gesto importante e significativo quello dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale che giorno dopo giorno, oltra mostrare coraggio e resilienza, ci mostra anche come si può dare sempre una mano al prossimo e a chi è in difficoltà anche quando ci si trova in una situazione difficile come la sua.