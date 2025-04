Fiorentina, Gosens preoccupa: testa a Celje e Parma

Dopo giorni di incertezza sulle condizioni di Robin Gosens, a seguito di una botta al ginocchio, in casa Fiorentina è arrivata la nota ufficiale della società. I gigliati hanno comunicato che il giocatore ha riportato un edema del piatto tibiale, a seguito del trauma occorso al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura di sabato 29 marzo. Le condizioni dell’esterno verranno quindi rivalutate nei prossimi giorni. Sull’argomento è intervenuto con un post social anche il calciatore. Gosens ha manifestato il dispiacere per l’infortunio mandando però sostegno ai compagni oltre che la volontà di rientrare il più velocemente possibile.

Fiorentina, Gosens ko preoccupa ma testa al campo

Un’assenza quella di Robin Gosens che sicuramente non agevolerà i viola e che arriva nel momento clou della stagione della Fiorentina. I gigliati nel mese di aprile affronteranno 3 sfide di campionato con Parma, Cagliari ed Empoli oltre ai due impegni europei contro il Celje. Il tedesco salterà sicuramente i prossimi due impegni l’andata di Conference e la gara casalinga contro il Parma. E andrà monitorato per i match successivi. Fiorentina che ora dovrà concentrarsi sulla trasferta in terra slovena, con l’obiettivo di ottenere un risulato favorevole per arrivare al meglio al match di domenica contro il Parma e mettere un tassello importante anche in vista della gara di ritorno. Sfide che la Fiorentina non potrà sbagliare, dopo aver raccolto 7 punti contro Juventus, Atalanta e Milan. Diventa ora fondamentale per la banda Palladino iniziare a fare punti anche contro le piccole.

Fiorentina, il comunicato della società

Questo il comunicato della società viola: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens sta effettuando un protocollo conservativo di recupero a seguito di un trauma occorso al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura di sabato 29 marzo. La gestione dell’edema osseo del piatto tibiale, concordata con il Prof. Finck, sta proseguendo regolarmente e il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni“.