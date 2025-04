Fiorentina, le condizioni di Robin Gosens: il comunicato e il post

Robin Gosens, si è imposto in questa stagione come uno dei punti fissi in casa Fiorentina. L’esterno tedesco ha saltato le ultime due gare di campionato dopo una botta al ginocchio rimediata nell’allenamento di rifinitura del match contro l’Atalanta. Le condizioni del tedesco non sembravano incutere preoccupazione, l’assenza anche contro il Milan ha però destato stupore nei tifosi gigliati. La Fiorentina ha così verificato in modo più approfondito lo stato di salute del giocatore e negli ultimi minuti ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Fiorentina, il comunicato della società sulle condizioni Gosens

Ecco il comunicato della società viola: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens sta effettuando un protocollo conservativo di recupero a seguito di un trauma occorso al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura di sabato 29 marzo. La gestione dell’edema osseo del piatto tibiale, concordata con il Prof. Finck, sta proseguendo regolarmente e il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni“.

Il post di Gosens

Robin Gosens ha poi così commentato su Instagram il proprio infortunio: