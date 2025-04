Esclusiva SI Sampdoria, i motivi del rifiuto di Iachini

La Sampdoria non garantisce più di 6 partite a Beppe Iachini, senza certezze per il futuro. E sarebbe stato un nuovo impegno economico, con tre allenatori a libro paga, che evidentemente la Samp non intende – almeno per il momento – caricarsi sulle spalle. Per Iachini, molto legato alla tifoseria blucerchiata, sarebbe stato un passaggio molto importante. E proprio per questo motivo già ieri aveva declinato la proposta della Salernitana, aspettando di capire i margini di manovra con la Samp. Evidentemente alle sue condizioni, fin qui non soddisfatte. Così in esclusiva sul proprio sito il nostro Alfredo Pedullà.