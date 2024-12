Monza, Nesta: “ Se resto qui devo fare di tutto per cambiare la situazione”

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, in conferenza stampa dopo il ko di Lecce. “Siamo andati sotto subito e poi hanno sbagliato il rigore. Ci hanno fatto il regalo con l’autogol e poi siamo ricaduti. Oggi è stato un passo indietro importante, siamo stati inferiori. Abbiamo traballato un po’, dobbiamo ritrovare compattezza e solidità. Non dobbiamo spaventarci, la classifica è quella che è e i giocatori iniziano a sentirla. Non dobbiamo andare nel panico, per come giochiamo noi non possiamo essere frenetici. I tifosi ci sono sempre stati vicino, il club ci ha sempre sostenuto. Ad inizio gara il Lecce non ha fatto chissà cosa a livello di veemenza, abbiamo preso gol con un lancio da 60 metri dove abbiamo sbagliato noi. Mi rimprovero tante cose, ho le mie colpe. In settimana ho visto la squadra bene, non mi aspettavo di vedere l’approccio di oggi. Mi fa piacere che nonostante la classifica mi tengano a lavorare qua. Vivo questo mestiere in funzione dei risultati. Se resto qui devo fare di tutto per cambiare la situazione”.