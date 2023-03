Tutto troppo aderente per Federica Nargi, da guardare con cautela

Federica Nargi ha fatto scatenare i suoi tantissimi followers. La tuta aderente dell’ex velina di “Striscia la notizia” è stata molto apprezzata su Instagram. Pioggia di “like” e commenti

Federica Nargi non è più una sorpresa. La romana è uno dei volti televisivi tra i più noti del mondo della televisione italiana. È una certezza per il pubblico del “bel Paese” nonostante ultimamente compaia sul piccolo schermo molto di rado.

Quando lo fa, però, ha al capacità di farsi ricordare. Questa, occorre dargliene atto, è una delle cose a cui la Nargi ha abituato il proprio pubblico da diverso tempo. Di certo dal 2008, anno in cui ha cominciato a calcare per la prima volta il bancone di “Striscia la Notizia“. Come è noto, la modella romana ha ricoperto il ruolo della “velina” per oltre 4 stagioni. Un periodo molto lungo che gli ha permesso di diventare, insieme alla collega Costanza Caracciolo, la “valletta” più longeva del tg satirico. Un record granitico che è durato per oltre 10 anni prima, cioè, dell’avvento del duo Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva che hanno messo insieme oltre 903 puntante.

Federica Nargi, il post “Striscia”: più social che televisione

Federica Nargi dopo aver lasciato “Striscia la Notizia” ha continuato a lavorare nel mondo della televisione prendendo parte a molteplici spot pubblicitari. È, infatti, stato raro ammirarla come protagonista di qualche format televisivo per diverso tempo. Questo, almeno, sino al 2021, quando ha accolto l’invito di Carlo Conti per partecipare a “Tale e Quale Show“. Nel corso del gioco in onda su Rai 1 l’ex velina si è messa particolarmente in gioco. Il pubblico, infatti, ha avuto la possibilità di poter apprezzare le particolari doti canore e da imitatrice della modella romana. Aspetti, questi, che ha sempre tenuto celato. Da quello che appare, però, si deve dire che la Nargi ha dato molto risalto alla cura dei propri canali social dove risulta molto attiva.

Federica Nargi, “Stasera tutto è possibile”…con la tutina aderente!

Sono, infatti, oltre 4,2 milioni i followers che compongono il seguito della modella romana su Instagram. Il noto social fotografico accoglie quasi ogni giorno nuovi contenuti multimediali che vedono come protagonista Federica Nargi. Ogni scatto o video è molto apprezzato dalla fanbase dell’ex velina.

A dimostrazione di ciò è l’elevato numero di “mi piace” e di commenti che è possibile notare sotto ogni elemento presente sul feed della classe 1990. L’ultimo post ha fatto registrare numeri da record nel giro di poco tempo. Nello scatto la Nargi posa sul set di “Stasera tutto è possibile” e indossa una tutina di colore viola che risulta molto aderente. La foto ha lasciato tutti senza parole e che è bene, quindi, guardare con molta, ma molta, cautela.