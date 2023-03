Infortunio Pogba, ennesimo colpo di scena: ora è giallo in casa Juve

C’è una novità riguardante il centrocampista in forza alla Juventus Paul Pogba, che di recente si è infortunato e prosegue l’iter di recupero

Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Hellas Verona all’Allianz Stadium. I bianconeri vogliono ripartire con una vittoria, per dare seguito al successo di misura nel Derby d’Italia ai danni dell’Inter. Nonostante la penalizzazione e le inchieste giudiziarie, la squadra targata Massimiliano Allegri continua a dare la netta impressione di non voler alzare bandiera bianca.

Vlahovic e compagni stanno seguendo le direttive del tecnico livornese e i risultati arrivano. Insieme al Napoli di Spalletti, quella bianconera sembra l’unica truppa in grado di mettere a referto un filotto di vittorie, dato che le rivali per un posto in Champions League giocano ad un ritmo alquanto altalenante. Il quarto posto, attualmente occupato da Stefano Pioli ed il suo Milan, dista sette lunghezze. Non è poco, ma non è neanche tanto. Senza considerare, tra l’altro, che il 19 aprile il Collegio di Garanzia del CONI emetterà la sentenza definitiva sul ricorso della ‘Vecchia Signora’ contro il -15 e si registra ottimismo, in tal senso, in casa bianconera. Ora l’obiettivo è soltanto uno: tenere a distanza altri eventuali passi falsi, che potrebbero condizionare pesantemente il cammino torinese.

E attenzione pure al fronte Europe League ovviamente: la Juventus ha raggiunto lo step dei quarti di finale eliminando l’ostico Friburgo e adesso dovrà vedersela faccia a faccia con lo Sporting Clube de Portugal, in un doppio match che si preannuncia scoppiettante. Superfluo sottolineare che da qui alle prossime settimane sarà assolutamente necessario l’apporto di tutti i componenti della rosa. A questo proposito, però, desta non poca preoccupazione la situazione legata a Paul Pogba. Di recente, il centrocampista francese ha collezionato i primi minuti ufficiali della stagione in corso con la maglia bianconera sulle spalle. Ma quando sembrava che tutto stesse finalmente andando per il meglio, l’ex Manchester United ha subito un nuovo infortunio e si è dovuto fermare ancora.

Juventus, giallo Pogba: visita di controllo al J|Medical

Lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e almeno 20 giorni di stop. Tale verdetto non può che aver inciso sul morale del calciatore, il quale ha già saltato diversi mesi per via del serio problema al menisco.

Il classe ’93, intanto, prosegue l’iter di guarigione per cercare di tornare a disposizione di Allegri il più in fretta possibile. E nelle scorse ore il ‘Polpo’ si è presentato al J|Medical per fare una semplice visita di controllo. Il numero 10 juventino, come riportato da ‘Tuttojuve.com’, è stato sottoposto a degli accertamenti di routine per verificare come sta procedendo il suo recupero. È molto difficile che possa già rientrare per la sfida contro il Verona e probabilmente salterà pure la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, in programma martedì 4 aprile. Potrebbe invece strappare una convocazione per la Lazio (8 aprile), ma certezze ancora non ce ne sono.