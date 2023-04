Lewis Hamilton, niente da fare per il campione della Mercedes: è la resa definitiva

Alla vigilia del GP di Australia arriva la notizia peggiore per i fan di Lewis Hamilton: nessuno può davvero credere alle sue parole

La Red Bull scappa e gli avversari si interrogano. Perché pochi si fanno illusioni sul fatto che in Australia la musica possa essere diversa da quella suonata fino ad oggi nel Mondiale di F1, e il primo a saperlo è Lewis Hamilton.

Nel giro di 15 mesi il britannico è passato dalla gioia per l’ottavo titolo mondiale, sfumato all’ultimo giro del GP di Abu Dhabi 2021, alla frustrazione. Lo scorso anno la sua Mercedes ha tradito le attese di tutti perché per metà stagione è stata inguidabile per l’altra metà ha offerto buone prestazioni solo a sprazzi. Un progetto nato male e quindi abbandonato per fare posto alla W14 che ha debuttato nel test di Sakhir di fine marzo. Ma fin da subito sia Hamilton che Russell hanno capito che sarebbe stata un’altra stagione complicata e in effetti i risultati si sono visti in gara.

Fino ad oggi nessun podio, esattamente come per la Ferrari, mentre la Red Bull ha fatto il pieno e Fernando Alonso è arrivato per due volte terzo. Ora che arriva la pista semi cittadina di Melbourne, sulla quale Hamilton ha spesso fatto la voce grossa, cosa di devono aspettare i suoi tifosi? Poco in realtà perché a dirlo è lui stesso.

Lewis Hamilton, niente da fare: la dolorosa confessione alla vigilia di Melbourne

Nei giorni scorsi Toto Wolff ha promesso a tutti, a cominciare dai piloti, che il progetto tecnico della Mercedes W14 sarebbe stato rivisto e corretto. Quest’anno la monoposto anglo-tedesca era stata leggermente rialzata dal suolo rispetto al vecchio modello, in controtendenza rispetto a quello che fa ad esempio Red Bull.

Una scelta che non ha pagato come dimostrano i risultati e così è in vista una nuova rivoluzione che non potrà pagare subito. Lo ha ammesso lo stesso Lewis alla vigilia delle prime Libere a Melbourne non per mettere le mani avanti ma perché conosce la realtà dei fatti.

L’inglese scherzando ha detto di sperare nella pioggia perché solo quella potrebbe cambiare l’ordine dei fattori in pista. In realtà però non si aspetta nulla di buono anche se “confido che il distacco rispetto alle Red Bull non sia di un secondo. Purtroppo però come si sta vedendo, con questa monoposto non è una cosa scontata”.

Lewis ha anche chiarito il rapporto che ora lo lega ad Angela Cullen, la sua storia collaboratrice che alla vigilia di Jeddah ha sciolto il rapporto. A Sky Sports Uk ha spiegato che comunque si sentono ogni giorno, continuano ad essere presenti nella vita dell’altro e hanno progetti insieme, compreso quello di fare paracadutismo insieme.