Totti e Spalletti, scoppia la pace: le dichiarazioni che nessuno si aspettava

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato alcune dichiarazioni un po’ spiazzanti nelle scorse ore su mister Luciano Spalletti

Il 28 maggio 2017 è una data che resterà per sempre impressa nel cuore di ogni tifoso della Roma. Di tempo ne è già passato tanto, quasi sei anni, ma Francesco Totti resta l’idolo indiscusso del popolo giallorosso.

È stato uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi, senza ombra di dubbio. Un numero 10 nato, capace di deliziare il mondo intero col suo talento infinito. Totti su un campo da calcio diventava arte pura, però ciò che lo ha reso unico è stato il suo amore indissolubile verso la Roma. Trent’anni fa, in questo periodo (28 marzo), il ‘Pupone’ metteva a referto l’esordio in Serie A contro il Brescia, con la maglia del club che adora alla follia. E lui stesso ha voluto celebrare questa ricorrenza con un toccante post sul proprio profilo Instagram: “Sembra ieri, 28 marzo 1993, Brescia-Roma. Il mister Boskov all’87esimo si gira verso di me e dice: ‘Ehi tu, scaldati’. Io ho pensato che stesse parlando con Roberto Muzzi, che stava seduto in panchina di fianco a me. Era tanta emozione per un ragazzino di appena 16 anni, con un solo sogno nella testa. Così iniziò la mia lunga ed infinita storia d’amore con la Roma”.

Ricordi indelebili di un campione inesauribile. Nel corso della carriera, però, Totti ha dovuto affrontare anche momenti dolorosi e alquanto difficili da gestire. Su tutti, ovviamente, il ritiro dal calcio giocato, che ha portato agli screzi e alle frecciatine a distanza con Luciano Spalletti, suo allenatore all’epoca. L’ex capitano della ‘Magica’, infatti, non apprezzò minimamento il trattamento ricevuto dal tecnico di Certaldo, il quale da un certo punto in poi gli ha concesso pochissimo minutaggio. Ad esempio, durante l’ultima gara in quel di San Siro, a campionato quasi concluso, Spalletti non gli fece neanche disputare uno spezzone di partita, nonostante il pubblico volesse fortemente l’ingresso in campo della leggenda classe ’76.

Totti elogia Spalletti: “È un grande allenatore”

Tale comportamento non piacque pure alla maggior parte dei sostenitori romanisti e si creò una vera e propria faida interna. I due non hanno mai ricucito i rapporti da allora, ma le acque pare si siano calmate. Lo testimoniano le parole rilasciate da Totti su Spalletti a margine dell’evento ‘Finale del Cuore’, il torneo benefico di Padel organizzato a Santa Severa, in provincia di Roma.

L’ex capitano giallorosso ha evidenziato il valore degli azzurri, sottolineando come Spalletti fosse ‘un grande allenatore’. Parole che potrebbero rappresentare la volontà di sotterrare l’ascia di guerra col tecnico dei partenopei. D’altronde, con il tempo, ogni cosa si può aggiustare.