Berrettini e Melissa Satta, Juliana Moreira mette la parola fine

Berrettini e Melissa Satta, la coppia del momento nel tennis e non solo, ha attirato un commento “molto interessato” anche da Juliana Moreira

Se sul campo Matteo Berrettini sta incontrando delle difficoltà nel mantenere alto il livello del suo rendimento, mentre dal punto di vista sentimentale le cose sembrano filare alla perfezione al fianco di Melissa Satta.

Sono bellissimi da vedere e stanno sempre meglio insieme. Il tennista e l’ex velina stanno coronando il proprio amore con una splendida vacanza in Florida, in questi giorni. Le trasferte americane sui campi di cemento outdoor sono durate poco per il tennista romano. Eliminato subito sia a Indian Wells che a Miami, ora il classe ’96 potrà concentrarsi sulla stagione in rosso.

La terra battuta può rappresentare il suo riscatto, in preparazione a quello che sarà l’evento clou della stagione, ovvero Wimbledon. Lo scorso anno ci fu il Covid a rovinargli un probabile torneo da protagonista, mentre nel 2023 si spera possa finale tutto liscio.

Berrettini e Melissa Satta, la loro unione finalmente ufficializzata sui social

In attesa di rivederlo in campo, però, i fan possono consolarsi con le splendide foto al mare in compagnia della sua Melissa. Proprio grazie al sole della Florida i due hanno trovato il modo di ufficializzare la loro unione. Si perché pur parlandone sui giornali di gossip da svariato tempo, non era ancora mai stato confermato il tutto dai diretti interessati.

La foto che li ritrae in compagnia, è un inno all’amore e alla bella vita (spiagge da cartolina). Ovviamente, come capita spesso sui social, non sono mancate le critiche da parte sia degli haters che degli invidiosi, che hanno preso di mira i due su Instagram.

C’è chi se la prende con la Satta per lo scorso rendimento di Matteo e chi si concentra proprio su di lui e sul suo calo nella carriera tennistica.

Juliana Moreira difende Berrettini e la Satta: il suo messaggio su Instagram

C’è pure, però, chi ha deciso di prendere le loro parti e difenderli a spada tratta, con un messaggio di incoraggiamento e di affetto. Stiamo parlando di Juliana Moreira, modella brasiliana e grande amica della Satta. Su Instagram, come si legge a margine del post dell’ex Velina su Instagram, ha scritto:

“Lindos e Maravilhosos (belli e meravigliosi, ndr)…punto e basta…..vi lovvo e vi auguro tutta la felicità del mondo… Ps: e a voi che augurate e dite solo cattiveria ricordatevi che ognuno da al prossimo solo quello che ha dentro…quindi fattevi un esame di coscienza e curatevi perché il vostro veleno sarà tossico solo per te stesso…”. Un messaggio chiaro e tondo che spicca tra i commenti: una pioggia di like anche per lei.