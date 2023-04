Eva Padlock, curve da capogiro: si vede tutto

Eva Padlock non smette di far sognare ad occhi aperti i suoi tantissimi fan: la super modella spagnola esibisce un fisico spaziale

Eva Padlock è una delle modelle e influencer da tempo più celebri su Instagram, con il suo fascino esplosivo che non lascia scampo ai fan. Una bellezza come davvero poche ce ne sono in giro, capace di accendere in un attimo la passione e la fantasia.

Il suo tocco è sempre irresistibile, ogni nuovo post è un vero e proprio trionfo seducente. Applausi a scena aperta per una delle presenze femminili più iconiche dei giorni nostri.

Eva Padlock, quando c’è lei sulla rete si sentono ancora rombare i motori

In tanti, hanno iniziato a conoscere ed apprezzare Eva grazie ai suoi trascorsi nella Moto GP, per la precisione come ombrellina. Le sue apparizioni sulla pista, poco prima del via, in griglia di partenza, contribuivano enormemente al grande spettacolo delle due ruote.

Davvero impossibile rimanere indifferenti di fronte a tanta meraviglia, che non a caso ha continuato da allora a macinare sempre più ammiratori. Oggi, Eva supera largamente i 2 milioni di followers su Instagram.

Spagnola, 38 anni, modella e influencer di grido, in particolare indossatrice di costumi da bagno e lingerie intima, riesce sempre a scatenare veri e propri boati di ammirazione ad ogni nuovo post. E anche questa volta non si smentisce, mettendo in evidenza una fisicità prorompente, statuaria e super provocante che accelera enormemente le palpitazioni.

Eva Padlock, bikini e perizoma da sogno: silhouette più incontenibile che mai, è già estate rovente

Ancora una volta, le basta un breve video di pochi secondi per scatenare la platea dei social. La irresistibile Eva colpisce ancora con movenze sinuose e ammalianti, davvero da infarto.

Le sue curve, pericolosissime, attirano l’attenzione come non mai. Ci si sofferma, inevitabilmente, su due dettagli in particolare: il suo vertiginoso lato B, con un perizoma che è davvero un filo, e la sua eclatante scollatura. In entrambi i casi, parliamo di marchi di fabbrica che ormai la rete conosce davvero molto bene. E arrivano, manco a dirlo, like e commenti entusiasti e calorosi, ad omaggiare la meravigliosa Eva, sempre più splendente e in forma pazzesca. Se queste sono le premesse, con lei l’estate, come al solito, sarà a dir poco torrida.