Hamilton contro Alonso, spunta un nuovo audio: rivalità senza fine

Hamilton contro Alonso, spunta un nuovo audio. I due fuoriclasse sono i piloti più anziani ed esperti del Circus della Formula 1

Insieme hanno la bellezza di 79 anni, ma guai a definirli i due grandi vecchietti della Formula 1. Perchè Fernando Alonso e Lewis Hamilton, rispettivamente 41 e 38 anni, non hanno la minima intenzione di appendere il casco al chiodo. In due hanno conquistato ben nove titoli mondiali, anche se da questo punto di vista c’è un evidente squilibrio a favore del fuoriclasse di Stevenage. Quella tra i due grandi vecchi del Circus mondiale è una rivalità che ha radici profonde e antiche risalenti ai primi anni 2000. Alonso, due mondiali conquistati alla guida della Renault, viene ingaggiato dalla McLaren che vuole tornare a vincere dopo cinque anni segnati dall’egemonia della Ferrari di Michael Schumacher.

Ma come seconda guida il campione di Oviedo si imbatte nell’allora ventiduenne Lewis Hamilton, un giovane pilota inglese dal talento cristallino che non ha alcuna voglia di fare da scudiero al più esperto compagno di squadra. Tra i due esplode un’accesa rivalità che sfocia in durissimi scontri, sia in pista che fuori: alla fine tra i due litiganti a godere è proprio la Ferrari che con Kimi Raikkonen all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio conquista a sorpresa il mondiale piloti del 2007.

A quel punto le strade di Alonso ed Hamilton si sono divise e dal quel momento il campione britannico è diventato il mattatore delle quattro ruote, il pilota da battere che a un certo punto è diventato imbattibile. Il binomio Mercedes-Lewis ha dominato la scena della Formula 1 per un periodo molto preciso, fino al grande ritorno delle Red Bull e del suo giovane alfiere, Max Verstappen.

Hamilton e Alonso, rivali per sempre: l’audio rubato in Australia non lascia dubbi

I due pluridecorati e ‘anziani’ campioni non godono più dei favori del pronostico, ciononostante continuano a punzecchiarsi come ai bei tempi e a duellare in pista fino all’ultimo respiro. In palio non c’è più, almeno per ora, il titolo mondiale, ma la voglia di entrambi di competere e di superarsi è assolutamente intatta. Lo dimostra ampiamente un audio rubato in occasione del Gran Premio d’Australia in cui si evince come Hamilton abbia ancora un desiderio smisurato di lottare e competere per vincere, sempre e contro chiunque.

Il 38enne fuoriclasse di Stevenage, avvisato dai box Mercedes della presenza dello spagnolo della Aston Martin alle sue spalle, ha detto: “Non c’è modo che io perda contro Alonso”. Per la cronaca, Lewis ha conquistato un lusinghiero secondo posto mentre Alonso si è piazzato terzo, comunque un ottimo risultato. Forse nessuno dei due vincerà il mondiale, ma classe e mentalità sono le stesse di sempre.