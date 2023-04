“Niente scudetto a Napoli, mi hanno detto che…”: i tifosi ora tremano

La dichiarazione del giornalista ha accesso un grosso allarme nell’ambiente napoletano. La sua rivelazione è clamorosa e non fa stare tranquilli i tifosi

Ogni angolo della città di Napoli è tappezzato d’azzurro. Si è ormai sicuri che lo Scudetto quest’anno andrà alla squadra di Luciano Spalletti. Sono i risultati, i numeri a parlare e a riempire di sicurezza i tifosi partenopei. D’altronde, come dargli torto? Il team di Spalletti è capolista assoluto con un margine di vantaggio sulla seconda di sedici punti. E mancano soltanto dieci giornate alla fine del campionato. Il finale sembra scritto, anche se ancora matematicamente nulla è deciso.

Ci sono 30 punti a disposizione, e allora la situazione è tutta aperta. La sconfitta contro il Milan ha sicuramente acceso delle sirene in casa Napoli. Il risultato è stato troppo netto, come la superiorità degli avversari in campo, attualmente campioni d’Italia in carica. Qualche equilibrio si è forse spezzato nell’ambiente gestito da Luciano Spalletti. E la preoccupazione sta adesso frustrando i tifosi napoletani.

Bisogna chiaramente aspettare le prossime gare e i relativi risultati per comprendere se la squadra azzurra sia entrata o meno in un periodo di crisi. Ma come se non bastasse c’è stata la dichiarazione di un giornalista a fomentare ansia e angosce a Napoli. Le sue parole hanno rappresentato una grossa mazzata psicologica.

Napoli in crisi, la rivelazione del giornalista

Se una lotta Scudetto non c’è mai stata in questa stagione, le cose potrebbero inevitabilmente cambiare nel rush finale del campionato. A sostenere tale tesi è Claudio Zuliani, giornalista di dichiarata fede juventina. Intervistato a 7 Gold, Zuliani ha posto fortemente in dubbio la vittoria del titolo da parte del Napoli. Ponendo la domanda “Siete così sicuri che accadrà?”. Ha motivato il dubbio rivelando dettagli clamorosi sull’ambiente azzurro.

Il giornalista ha spiegato che attualmente in casa Napoli non si respira aria positiva. I motivi sono plurimi. “Da Napoli mi sono arrivate brutte voci. Mi risulta infatti che ci sia una grossa crisi tra i tifosi e la società. E non soltanto. C’è anche l’infortunio di Osimhen che sta preoccupando Spalletti”, ha dichiarato Zuliani a 7 Gold, con una chiara vena provocatoria.

Lo stesso giornalista ha affondato il dito nella piaga spiegando di aver visto tante squadre perdere campionati nonostante un largo vantaggio sulle rivali. Le sue dichiarazioni sono ovviamente arrivate a Napoli, infastidendo parecchio i tanti tifosi azzurri. C’è chi ha avuto la forza e la strafottenza di non ascoltare tali dicerie, chi invece si è fatto prendere dall’ansia cadendo nelle provocazioni del giornalista di fede bianconera.

La cosa certa è soltanto una, che la Serie A non è ancora terminata, e i numeri attualmente non decretano alcun vincitore. Bisogna soltanto farsi trasportare dalle emozioni che questo finale saprà regalare.