Fabio Fazio, clamorosa gaffe in diretta sulla Roma: telespettatori increduli

Sta facendo molto parlare in queste ultime ore la gaffe di Fabio Fazio durante la puntata dello scorso 2 aprile di ‘Che tempo che fa’.

Ospite Enrico Brignano, tifoso della Lazio, il presentatore ha accolto l’attore con una canzone di certo non gradita al comico.

Uno dei programmi maggiormente seguiti sui canali Rai è sicuramente Che tempo che fa di Fabio Fazio. L’ex presentatore di Quelli che il calcio ha legato a lungo la sua carriera da presentatore al mondo del pallone, conducendo a lungo il programma dedicato ai gol della domenica pomeriggio. Tifoso della Sampdoria, Fazio si è reso protagonista di uno scherzo nei confronti di Brignano, accogliendolo con una canzone di certo non gradita dal comico.

Fazio e Brignano, doppia gaffe su Roma e Lazio a Che tempo che fa

Durante la scorsa puntata del 2 aprile, Fabio Fazio ha ospitato Enrico Brignano che è stato accolto con l’inno della Roma al suo ingresso in studio.

Una canzone di certo non gradita da parte dell’ex presentatore de Le Iene che è notoriamente un tifoso della Lazio. Non si è fatta attendere la replica di Brignano che ha così risposto a Fazio: “Pensavi che fossi Amendola?”. Non si è fermato qui il commento proseguendo: “Grazie Roma? Grazie al ca… Roma è la mia città, ma io faccio parte di una squadra che c’era da prima della Roma”.

Non è mancato però anche l’errore da parte di Brignano con l’attore che ha infatti sbagliato la data di nascita della Lazio proseguendo così la sua risposta nei confronti del presentatore: “C’era prima della Roma, dal 1900, 1 gennaio”. Una data non esatta considerato il fatto che il compleanno della Lazio si festeggia esattamente il 9 gennaio con i capitolini che quest’anno hanno compiuto 123 anni. Il tutto non è passato inosservato ai tifosi di Roma e Lazio che hanno commentato quanto accaduto sui social con battute sia nei confronti di Fazio che di Brignano.

Le due squadre nel frattempo continuano la loro rincorsa ad un posto nella prossima Champions League con la bagarre che è sempre più viva. Sei squadre infatti si giocano tre posti considerato il fatto che il Napoli è ormai certo della sua presenza nella massima manifestazione continentale. Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juventus sono infatti in lotta per guadagnarsi le altre tre posizioni per la prossima Champions League.