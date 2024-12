Juve, così non va: quarto pareggio consecutivo in campionato

L’altalena è di casa alla Juventus. La vittoria contro il City sembrava aver rilanciato i bianconeri ma ieri sera in campionato è arrivato un risultato non proprio sperato: 2-2 contro il Venezia, tra l’altro agguantato grazie al rigore messo a segno da Vlahovic al 95′. Una prova tutto sommato spenta dei bianconeri che non hanno creato il necessario per capitalizzare e mettere in archivio il risultato.

Due disattenzioni difensive hanno poi permesso ai lagunari di pareggiare i conti e trovare anche il clamoroso sorpasso. Servono riflessioni importanti all’interno del collettivo bianconero perché perdere questi punti rappresenta un aspetto deleterio negli equilibri conclusivi della classifica del campionato. Serve di più da tutti.