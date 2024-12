Leclerc saluta tutti, messaggio improvviso: “Grazie”

Charles Leclerc fa venire i brividi ai tifosi della Ferrari, il suo messaggio è chiarissimo! Ecco cosa è successo

La stagione di Formula 1 della Ferrari si è chiusa con un bottino di zero titoli, ma gli uomini del Cavallino Rampante possono salutare il 2024 con la consapevolezza che la Rossa è tornata realmente competitiva ai massimi livelli.

Lo testimonia il secondo posto nella classifica costruttori, ottenuto in virtù di una bellissima rimonta avviata in estate con un ottimo pacchetto di aggiornamenti. Solo per una manciata di punti – 14 per la precisione – non si è riusciti a scalzare la McLaren capolista, questa però rappresenta solo una piccola delusione nell’ambito di un’annata molto positiva.

La Ferrari dunque comincerà presto a prepararsi per il 2025 con l’ambizione di lottare per entrambi i titoli iridati. Come noto, la Scuderia potrà contare anche sul talento e sull’esperienza di Lewis Hamilton, il quale arriverà a Maranello per prendere il posto di Carlos Sainz. Quella formata dal sette volte campione del mondo e Charles Leclerc sarà una coppia di altissimo livello, probabilmente la più forte dell’intera griglia di partenza. Insomma, sembrerebbero esserci tutti gli ingredienti giusti affinché i tifosi ferraristi possano vivere una stagione all’insegna delle soddisfazioni.

Ferrari, Leclerc saluta con una certezza: le sue parole sono chiare

Intanto, come normale che sia, si continua a parlare del campionato che si è appena concluso. E in queste ore stanno facendo il giro del web alcune considerazioni rilasciate da Leclerc a margine dell’ultimo appuntamento iridato ad Abu Dhabi. Si tratta di parole dense di emozione ed orgoglio, condite da un chiaro messaggio riguardante il prossimo futuro.

“Siamo andati così vicini al raggiungimento del nostro obiettivo finale, perdere il campionato all’ultima gara è dura da accettare”, ha esordito il monegasco, mostrando un pizzico di rammarico. Poi, però, la delusione ha lasciato spazio alla consapevolezza dei progressi fatti nel corso dei mesi. “Abbiamo trasformato un duro inizio di stagione in una buona lotta per il Mondiale Costruttori fino all’ultimo giro dell’ultima gara, sono orgoglioso della squadra”, ci ha tenuto a sottolineare.

Charles, infine, ha mandato un duplice messaggio ai tifosi. Il primo per ricambiare il supporto ricevuto durante l’anno, il secondo – come dicevamo poc’anzi – per suonare la carica in vista del campionato 2025: “Grazie a tutti voi che mi avete sostenuto per tutto l’anno nei momenti belli e brutti. Arriverà il nostro momento, ne sono sicuro. Ci lavoreremo a fondo per prepararci la prossima stagione nel migliore dei modi, e ci riproveremo“.