Dalla Juve a Manchester: si prendono Chiesa

La Juventus, nonostante un finale di stagione impegnativo, sembra già proiettarsi verso il prossimo calciomercato estivo

Si prospettano mesi di fuoco per la Juventus, impegnata in Campionato, Coppa Italia e Europa League. Nonostante questo, però, la dirigenza bianconera sembra già pensare alla programmazione della prossima stagione.

Oltre ai possibili nuovi acquisti, la società sta lavorando anche sui rinnovi dei calciatori importanti del progetto tecnico. Tra questi troviamo Di Maria e Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il Fideo le cose sembrano procedere in maniera positiva, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese, appetito sempre di più in Premier League. Per quanto riguarda i possibili addii, invece, oltre a Dusan Vlahovic che è corteggiato da mezza Europa, chi potrebbe fare le valigie è anche Federico Chiesa. A tal proposito, una big inglese sembra intenzionata a fare sul serio per strapparlo alla vecchia signora.

Manchester United su Chiesa: possibile contropartita per la Juventus

Nonostante le difficoltà legate alle questioni extra campo, la Juventus sembra già pianificare le strategie del calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino al termine della stagione troviamo Federico Chiesa, tornato da poco a disposizione di Massimiliano Allegri dopo un brutto infortunio. Il Manchester United, infatti, lo sta seguendo costantemente, con il tecnico Erik Ten Hag che sembrerebbe intenzionato a fare sul serio pur di portarlo a Old Trafford.

La dirigenza inglese sembra intenzionata ad accontentare il proprio allenatore, tanto che a breve potrebbe far recapitare la prima offerta nella sede del club bianconero. Il calciatore che il Manchester United vorrebbe inserire nella trattativa è Jadon Sancho, inglese classe 2000 ex Borussia Dortmund. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una stagione sottotono, viste le sole cinque reti realizzate tra campionato e coppe. Proprio per questo, il tecnico olandese sembra disposto a lasciarlo partire, anche se la trattativa con la Juventus è tutt’altro che semplice.

La vecchia signora, infatti, non sembra intenzionata ad accettare contropartite tecniche, e sembra disposta a lasciar partire il proprio numero sette solamente di fronte ad offerte irrinunciabili. L’ex Fiorentina, però, sembrerebbe attratto dall’idea di giocare in Premier League, e potrebbe chiedere la cessione in caso di offerta ufficiale dei red devils. Il calciomercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con il Manchester United pronto a fare sul serio per il gioiello bianconero. La Juventus ora trema davvero, mentre i tifosi attendono di ammirare la miglior versione dell’esterno bianconero.