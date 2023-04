Elisabetta Canalis: “Non potete togliermele”, l’ironia fa impazzire i fan

Elisabetta Canalis è adoratissima dai fan anche per unire una grande ironia alla sua bellezza mozzafiato: un mix davvero letale

Non passa giorno, quasi, che i fan di Elisabetta Canalis non prendano letteralmente d’assalto il suo profilo su Instagram. Tra post e stories a getto continuo, del resto, i motivi di interesse non mancano di certo.

La splendida showgirl e modella sarda mette in mostra sempre tutto il suo fascino, così come ha fatto in maniera impagabile dal suo debutto nel mondo dello spettacolo ormai a inizio millennio. Diventando una icona di bellezza e sensualità all’italiana con pochi eguali.

Elisabetta Canalis, tra vacanze e viaggi di lavoro su Instagram regala spettacolo seducente e irresistibile

Colei che da velina di Striscia la Notizia è entrata nella leggenda come il non plus ultra, da questo punto di vista, ha sempre mantenuto una bellezza seducente e invidiabile, che non sfiorisce minimamente con il passare degli anni, anzi.

Vicina ai 45 anni, ma per lei il tempo sembra non essere mai passato. E ce lo sta dimostrando anche in questi primi scorci di 2023, dove ha regalato già immagini a ripetizione dalla sensualità provocante ed esplosiva. La rottura con l’ormai ex marito sembra sia stata superata nel migliore dei modi. Così, dopo una vacanza in Messico, ora Elisabetta è impegnata in un viaggio di lavoro a Barcellona. E tra gli scatti in modalità relax e quelli ‘professionali’, il risultato non cambia: si resta sempre senza parole.

Elisabetta Canalis, anche senza musica si lascia andare: guardate che vestitino, esplosiva

Applausi e complimenti per Elisabetta non mancano anche perché, oltre alla sua eleganza e classe, può mettere in mostra un modo di fare simpatico e scanzonato che conquista tutti. Guardare cosa fa ad esempio nell’ultimo video.

Alla Canalis piace molto pubblicare video con musiche di sottofondo, ma in questa fase su Instagram spesso e volentieri queste vengono bloccate. Lei però non si perde d’animo e con la collaborazione di un amico che canta (in maniera rivedibile, ma non si può avere tutto dalla vita) si lascia andare a un balletto provocante che non passa inosservato. Anche grazie alla vertiginosa scollatura che fuoriesce da un corpetto nero, una visione ipnotica e maliziosa come non mai che accende subito la fantasia. Like e commenti non possono mancare, ovviamente, la certificazione per l’ennesima volta del suo fascino leggendario.