Sinner, clamorosa beffa: sarà davvero dura anche stavolta

Dopo la sconfitta nell’atto finale del Master 1000 di Miami arriva un’altra beffa per Jannik Sinner. Avere la meglio, questa volta, sarà davvero difficile

L’obiettivo di Jannik Sinner all’inizio della stagione, è entrare nella top ten del ranking mondiale. L’altoatesino, dopo un avvio non proprio da ricordare, ha realizzato un vero e proprio capolavoro in quel di Miami.

Il giovane tennista azzurro, infatti, ha messo insieme una serie di partite meravigliose che l’hanno portato lontano nel corso del torneo giocato in terra americana. Per Sinner si è trattato di un percorso netto nel quale ha dato dimostrazione, qualora ce ne fosse ancora ulteriore bisogno, del suo straordinario talento. Il culmine di questo l’atleta classe 2001 l’ha raggiunto nella semifinale del torneo. La sfida con Carlos Alcaraz è stata una delle più interessanti. Il diciannovenne spagnolo ha dato parecchio filo da torcere a Sinner. L’altoatesino, però, è riuscito a rimontare il set di svantaggio conquistando così la finale contro Medvedev.

Sinner, l’ATP di Montecarlo è in salita: Djokovic ai quarti

Sinner è uno dei tennisti italiani più talentuosi. Nonostante la giovane età l’altoatesino ha preso parte a diversi tornei, anche a quelli definiti, più comunemente come Slam. Con il torneo di Miami a cui ha partecipato, Sinner ha dimostrato di avere un particolare feeling con gli States. Infatti, non è la prima volta che il giovane azzurro ha preso parte al torneo e, non è stata nemmeno la prima circostanza in cui ha raggiunto la finale.

Nel 2021, infatti, Sinner ha strappato il pass per l’atto conclusivo del torneo dove ha giocato con Hurkacz. Il polacco, però, è riuscito a superare Sinner. La stessa cosa è avvenuta anche quest’anno. L’altoatesino, infatti, ha giocato la finale contro il russo Medvedev. Il numero 4 al Mondo non ha lasciato scampo al giovane italiano che ha dovuto, ancora una volta, cedere il passo.

Sinner, però, già guarda avanti e pensa al prossimo torneo. L’altoatesino, infatti, parteciperà all’ATP di Montecarlo. Il torneo si svolgerà dal 9 Aprile nel principato. Il Masters 1000 ha visto l’esordio di Jannik Sinner proprio l’11 Aprile. Conquistare il torno, però, non sarà cosa facile. Infatti, nello stesso lato del tabellone in cui è inserito l’altoatesino, infatti, si trova anche Novak Djokovic. L’italiano ed il serbo si sfideranno, dovesse andare tutto secondo i piani, solo ai quarti di finale. Per l’azzurro si tratta di uno scoglio non da poco.