Incredibile Bagnaia, tutto vero: Marquez distrutto

Pecco Bagnaia al centro della scena, il confronto con Marquez è stravinto: l’annuncio lascia tutti i tifosi a bocca aperta. Il 2025 è già iniziato

Il tre volte campione del mondo ha perso la sfida con Jorge Martin in questa stagione, ma sta già pensando a come rifarsi nella prossima. Contro Marquez non sarà facile ma di certo le motivazioni non mancano.

Il titolo mondiale del 2024 gli è sfuggito di mano probabilmente alla penultima gara. Quella scivolata nella Sprint Race del sabato a Sepang è costata carissima a Pecco Bagnaia, che nell’ultimo appuntamento di Barcellona non ha fatto altro che provare a rimediare con una bella ma inutile vittoria. Jorge Martin è diventato molto meno “falloso” che in passato, parafrasando un gergo tennistico e di errori banali non ne ha commessi per tutto il corso della stagione. Alla fine il titolo è stato suo, a coronamento di una stagione passata quasi sempre in testa, anche vincendo meno della metà delle gare di Pecco.

Nel 2025 le carte si rimescoleranno in MotoGP, con moltissimi cambi di squadra, a cominciare proprio dal campione del mondo spagnolo, che sbarcherà in Aprilia. Per lui essere subito competitivo per il titolo rischia di essere utopico, anche perché il vantaggio tecnico della Ducati sembra essere ancora consistente. Si va verso un duello Marquez-Bagnaia, compagni all’interno del Team Factory di Borgo Panigale.

Jorge Martin è sicuro: “Il favorito tra Marquez e Bagnaia è Pecco”

A parlare proprio di quelle che potrebbero essere le prospettive per il 2025 in Ducati, è stato Jorge Martin, che ora vedrà da fuori la sfida tra Marquez e Bagnaia. In una recente intervista rilasciata a ‘Marca’, l’ex alfiere della Pramac ha dichiarato: “Vedo Pecco come il favorito tra loro due, ma ho visto gare in cui Marquez è andato davvero molto forte. In altre, invece, la sua moto andava di meno, come in Thailandia e in Malesia”.

“Credo che Marc con la GP25 abbia sicuramente un margine di miglioramento, ma penso che Pecco sia ad un livello molto difficile da raggiungere“, conclude Martin. Le undici vittorie messe in tasca dal pilota piemontese in questa stagione sono state un bottino straordinario, a livello dei Marquez e Rossi dei bei tempi.

Un dominio la domenica che non è stato sufficiente per potersi confermare ancora una volta campione del mondo. Adesso nel 2025 si riparte da zero, ma Bagnaia avrà di certo una motivazione in più.