Annuncio Pogacar, terribile notizia: l’incidente complica i piani

L’ultim’ora riguardante anche Tadej Pogacar rischia di cambiare piani dello sloveno per il 2025: l’annuncio sull’incidente

Il 2024 è stato senza dubbio un anno straordinario per Tadej Pogacar. Già lo scorso aprile, con la vittoria nella Liegi-Bastogne-Liegi, il campionissimo sloveno aveva fatto capire a tutti quale sarebbe stato l’andazzo nei mesi successivi. Alla prima partecipazione al Giro d’Italia il 26enne di Komenda si è preso subito la maglia rosa e l’ha portata fino alla fine trionfando in ben sei tappe.

Stesso discorso al Tour de France, dove ha realizzato subito un certo distacco nei confronti dei rivali più accreditati, Vingegaard ed Evenepoel, andando poi a trionfare a Nizza. E poi ancora il Mondiale di Zurigo e il Giro di Lombardia, diventando così il primo ciclista della storia ad aggiudicarsi nello stesso anno due grandi classiche, la doppietta Giro-Tour e il campionato del mondo.

Ora Pogacar guarda al 2025 nella speranza di poter ripetere questi straordinari successi. Il fenomeno sloveno potrà contare anche su una nuova bici, la Colnago Y1Rs, che dovrebbe consentire al campione di mantenere livelli di velocità elevati in tutte le gare. Tuttavia proprio in queste ore la notizia di un brutto incidente sta preoccupando non poco Pogacar e tutti i suoi fan.

Annuncio Pogacar: la notizia dell’incidente ribalta tutto

In occasione della premiazione del Velo d’Or 2024, il prestigiosissimo trofeo ovviamente assegnato a Pogacar assieme al premio Eddy Merckx (dedicato al miglior corridore di Classiche), il vincitore di Giro e Tour ha parlato del suo grande rivale, Remco Evenepoel, che nei giorni scorsi si è fatto male mentre si stava allenando. Il ciclista di Aalst è finito contro il portellone di un furgone postale e ha riportato la rottura di un polso e di un paio di costole, oltre alla lussazione di una clavicola.

Una bella batosta per il 24enne belga, che dovrà rimanere circa due mesi fermo prima di poter riprendere ad allenarsi. Chiaramente questo stop rischia di stravolgere in negativo la stagione di Evenepoel, eppure proprio Pogacar è convinto del contrario: lo sloveno ha voluto rassicurare il rivale con parole di grande stima e affetto.

“Gli ho mandato un messaggio. Spero che Remco si riprenda in fretta e non si porti appresso le conseguenze questa caduta in bicicletta – le parole di Pogacar a margine della premiazione – Non deve stressarsi. È inverno e anche se stiamo gettando le basi per la prossima stagione, ha ancora tempo. Io lo aspetto“.